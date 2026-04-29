Мъск в съда: Има риск ИИ да унищожи човечеството както в "Терминатор"

29 април 2026, 18:11 часа
OpenAI - създателят на един от най-популярните ИИ (изкуствен интелект) инструменти ChatGPT, отдавна не изпълнява първоначалната си мисия да осигури "безопасен и отговорен" ИИ. Това пак заяви милиардерът Илон Мъск, който е страна по делото срещу OpenAI и Сам Олтман. Мъск е съосновател на компанията.

В гражданския иск Мъск обвинява Олтман и неговия първи заместник Грег Брокман, че са го измамили, като са се отклонили от основополагащата мисия на компанията OpenAI да бъде настойник на революционна технология. В уводната си реч адвокатът на Мъск, Стивън Моло, цитира мисията на OpenAI - че тя е създадена като организация с нестопанска цел в полза на човечеството, а търговска компания с цел да генерира финансово обогатяване за когото и да било, предаде ABC.

Първоначално Microsoft инвестира 2 милиарда долара в OpenAI. След това, през 2022 г., се разпространи новината, че OpenAI е сключила сделка с Microsoft и това е "променило правилата на играта", което е нарушило "всеки ангажимент", който OpenAI е поела не само към Мъск, но и към света. Вече не е разработчик с отворен код, а се превръща в компания с цел печалба в полза на ответниците и Microsoft ще има контрол, чрез лицензиране, върху голяма част от интелектуалната ѝ собственост, каза адвокатът на Мъск.

Мъск твърди, че има вероятност от около 10-20 ИИ да донесе катастрофален сценарий за човечеството. Той сравнява опасността от свръхинтелигентен ИИ с тази от ядрени оръжия и използва препратки към култовата кино класика "Терминатор". Основният страх на Мъск не е, че ИИ ще стане "зъл“, а че ще стане изключително компетентен в постигането на цели, които не са в синхрон с човешките ценности. Мъск предупреждава, че корпоративната и държавна конкуренция за лидерство в ИИ кара разработчиците да пренебрегват протоколите за безопасност.

Освен физическата заплаха, Мъск говори и за социален риск — свят, в който ИИ върши всичко по-добре от хората, което може да лиши човечеството от чувство за цел и смисъл. Затова той иска да има надзорни органи на наднационално ниво, не само държавно, които да следят как се развива ИИ точно както и ядрената енергетика се следи от МААЕ.

От OpenAI се защитават, че има дело защото Мъск просто не е успял да се "намърда" в компанията както му се е искало. Няма документи, които да сочат, че фирмата е трябвало да остане благотворителна организация завинаги, твърдят адвокатите на Олтман.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
