Няма пари за заплати: Русия планира масови съкращения

Руските власти се готвят да извършат масови съкращения в публичния сектор на фона на рязко нарастващия бюджетен дефицит. Към 1 април броят на служителите, предложени за уволнение, е бил 105 147, според данни на Роструд, цитирани от Ведомости. За сравнение, месец по-рано те са били 104 775, а през февруари - 100 397. Броят на служителите, планирани за съкращения, се е увеличил с над 40% от средата на 2018 г.

Бюджетният дефицит на Русия вече надхвърля годишната цел с 30%

Регионите

Най-голям брой съкращения се очаква в близко бъдеще в Москва, Московска, Омска и Иркутска области, както и в Красноярския край. Най-често засегнатите от съкращенията са служителите във финансовия и данъчния сектор, здравеопазването, държавното и местното самоуправление. Съкращенията сред служителите от публичния сектор се дължат на недостиг на средства, както във федералния, така и в регионалните бюджети, казва Олег Соколов, представител на Федерацията на независимите профсъюзи (ФНПР). През първите два месеца на 2026 г. разходите на федералната хазна надхвърлиха приходите с 4,6 трилиона рубли, което е с 20,87% повече от планираното за годината. Междувременно регионалните бюджети завършиха миналата година с рекорден дефицит от 1,5 трилиона рубли.

Според Соколов съкращенията са свързани и с целта на правителството за повишаване на производителността на труда в публичния сектор. Освен това темпът на съкращения се обуславя от дигитализацията и развитието на изкуствения интелект, което означава, че организациите вече не се нуждаят от същия брой служители. По-рано кметът на Москва Сергей Собянин обяви решение за съкращаване на 15% от служителите на градската администрация и служителите на подчинените институции, изпълняващи управленски функции. Той отдаде това на забавянето на растежа на бюджетните приходи: през януари-февруари тази година приходите се увеличиха с 2% в сравнение с планираните 6,5%. Собянин подчерта, че властите смятат, че е необходимо да се оптимизират разходите, за да се гарантира стабилността на финансовата система на столицата.

Преди това 11 региона започнаха да бавят заплатите на учителите поради бюджетен дефицит. Учителите в Челябинска, Иркутска, Ростовска, Архангелска, Тамбовска и Рязанска области, Хабаровск и Забайкалски край, Карелия, Удмуртия и Тува са изправени пред този проблем. Служители на други обществени организации в Кемеровска област, Хакасия, Забайкалски край и Новосибирск също са имали забавяне.

