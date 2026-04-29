Жилищните кредити продължават да растат със сериозен темп

29 април 2026, 16:57 часа 479 прочитания 0 коментара
Жилищните кредити продължават да растат със сериозен темп и в края на март са 17,616 млрд. евро, като нарастват на годишна база с цели 27,5 процента. Това показват данните на Българската народна банка (БНБ), публикувани днес. Като цяло кредитите за домакинствата и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) нарастват с 20,8 процента до 29,866 млрд. евро, а депозитите се увеличават с 19,9 процента до 55,702 млрд. евро.

Кредити

Потребителските кредити възлизат на 11,260 млрд. евро и се увеличават с 13,2 процента спрямо март 2025 г. На годишна база другите кредити (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) нарастват с 9,2 процента, като достигат 286,6 млн. евро. Кредитите за работодатели и самонаети лица намаляват с 6,8 процента на годишна база през март и в края на месеца са 263,4 млн. евро.

Кредитите за нефинансови предприятия се увеличават с 11,8 процента на годишна база през март и в края на месеца са 28,279 млрд. евро.

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 4,892 млрд. евро в края на март. В сравнение с март 2025 г. те се увеличават с 10,8 процента.

В края на март общо кредитите на неправителствения сектор (нефинансови предприятия, финансови предприятия, домакинства и НТООД) нарастват с 15,8 процента на годишна база и в края на месеца са 63,037 млрд. евро (51,1 процента от БВП през март 2025 г.). Според данните общо депозитите на сектора са 84,517 млрд. евро (68,5 процента от БВП) в края на март, показват още данните. Те нарастват с 16,2 процента на годишна база.

Депозити

Депозитите на домакинствата и НТООД са 55,702 млрд. евро в края на март, което е увеличение с 19,9 процента спрямо същия месец на 2025 г.

Депозитите на нефинансови предприятия са 26,760 млрд. евро, като на годишна база се увеличават с 11,9 процента.

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 12,7 процента на годишна база през март и в края на месеца достигат 2,055 млрд. евро.

Пламен Иванов
