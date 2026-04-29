Мехмед Дикме: Румен Радев има над 10 мандата с подкрепата на турците и мюсюлманите

ДПС е най-големият губещ на тези избори, каза в предаването „Лице в лице“ по bTV Мехмед Дикме, един от основателите на ДПС и бивш земеделски министър. „Доган и Пеевски заедно загубиха над 150 000 гласа в национален мащаб. Те отидоха не някъде другаде, а при Румен Радев. Той има над 10 мандата народни представители с подкрепата на турците и мюсюлманите в България“, каза Дикме.

„Едва ли самият Румен Радев и екипът му са очаквали такъв грандиозен резултат на изборите. Две са основните причини за това. Радев от самото начало се подготвяше като човека, който е антипод на статуквото и ще го разруши. Второ – много хора го подкрепиха, защото по този начин те гласуваха срещу Пеевски и Борисов“, коментира бившият земеделски министър.

„Горчивото вино тепърва ще започнат да го пият управляващите, защото Радев, ако досега беше от институцията президент и критикуваше, сега вече с екипа си ще понесе негативите на управлението“, смята Дикме. Според него, ако очакванията не се оправдаят, все по-бързо негативите ще се трупат. „Народът каза две неща на тези избори – искаме статуквото да бъде разрушено. И второ – Бойко и Делян не ги искаме“, каза Мехмед Дикме.

„ДПС получи най-слабия резултат в исторически план от 94-та година. Народът каза, че не го иска“, допълни бившият земеделски министър. „Винаги съм подкрепял Делян Пеевски, защото съм казвал, че е той е единственият, който може да детронира Доган, и той го направи. Той може да остане в историята на ДПС като човек, който е детронирал Доган и е дал възможност партията да се развива и да стъпи на краката си“, заяви Мехмед Дикме. По думите му тепърва Пеевски ще започне „да пие горчива вода от това, което сам е надробил.