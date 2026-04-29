Клисурски разкри от какво е спестявал кабинетът "Желязков", даде и съвети към новата власт

Задачата пред публичните финанси няма да е лесна, но няма и да е невъзможна, Аз съветвам да ограничат разходите, които са раздути. Например тестовете за два вида рак, където обществената поръчка е за 10 млн евро, но тя е раздута и могат да се спестят 7 млн. евро. В повечето министерства има такива сигнали за завишени обществени поръчки. На първо място новото редовно правителство трябва да се прегледат всички ненужни разгоди, да се тегли чертата и тогава да се реши дали трябва да се каже "Не" на някои искания за допълнителни разходи.Това каза служебният финансов министър Георги Клисурски в ефира на Нова телевизия.

Той заяви, че е чул заяви от "Прогресивна България", че дори са склонни да използват изкуствен интелект, за да прегледат тези разходи и тогава наистина може да се намерят пари за много други неща.

Относно дефицита той каза, че служебния кабинет е успял да удържи дефицита. Клисурски обясни, че в края на февруари е трябвало да се покрият повече разходи, отколкото са били приходите. "Като нямаш приходи, взимаш от спестяванията. Април сме на нула към държавния бюджет. Изравнихме приходите с разходите", каза той.

"Ние работим с удължителен бюджет, а той е като усмирителна риза – няма как да мърдаме много. Статистиката си остава на 3.5% дефицит", заяви той и добави, че няма да влезем по процедура на свръхдефицит.

Клисурски сподели, че за да закърпи дефицита, кабинетът "Желязков" не бил разплатил средства за ремонти на училища и детски градини, както и по програма за закупуване на топки. "Това са жълти стотинки. Но бяха намерили пари за ББР", възмути се той.