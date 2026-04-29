Сателитите показаха: Нефтеното петно от Туапсе приближава двореца на Путин в Геленджик (СНИМКИ)

Сателитни снимки, направени в неделя, 26 април, показват как нефтеното петно от разлива в Туапсе, е достигнало само на 30 км от резиденцията на диктатора Владимир Путин край Геленджик на нос Идокопас на черноморското крайбрежие.

Данните ясно сочат как се е разпростряло на десетки километри покрай брега нефтеното замърсяване като на северозапад е достигнало райони като Новомихайловский, Джубга, Архипо-Осиповка.

Припомняме, че това се случи след поредица от украински удари с дронове срещу нефтения терминал в Туапсе, които доведоха до огромни пожари в рафинерията и изтичане на нефтопродукти в морето.

Първоначално петното бе няколко квадратни километра, но се е разширило значително и се е разтегнало на площ от десетки километри, показват последните данни.

🛑An oil slick from Tuapse drifted toward Putin’s palace



A satellite image taken on Sunday shows its edge just 30 km from the dictator’s residence at Cape Idokopas. pic.twitter.com/x0EboZh6Ma — NEXTA (@nexta_tv) April 29, 2026

