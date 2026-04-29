Спорт:

Сателитите показаха: Нефтеното петно от Туапсе приближава двореца на Путин в Геленджик (СНИМКИ)

29 април 2026, 18:33 часа 592 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/You Tube/NavalnyRu
Сателитни снимки, направени в неделя, 26 април, показват как нефтеното петно от разлива в Туапсе, е достигнало само на 30 км от резиденцията на диктатора Владимир Путин край Геленджик на нос Идокопас на черноморското крайбрежие.

Данните ясно сочат как се е разпростряло на десетки километри покрай брега нефтеното замърсяване като на северозапад е достигнало райони като Новомихайловский, Джубга, Архипо-Осиповка.

Припомняме, че това се случи след поредица от украински удари с дронове срещу нефтения терминал в Туапсе, които доведоха до огромни пожари в рафинерията и изтичане на нефтопродукти в морето.

Още: На фона на пъкъла в Туапсе Путин се сети, че и изборите в Русия може да станат ад (ОБЗОР - ВИДЕО)

Първоначално петното бе няколко квадратни километра, но се е разширило значително и се е разтегнало на площ от десетки километри, показват последните данни.

12 дни по-късно Кремъл забеляза катастрофата в Туапсе. Путин с първи коментар (ВИДЕО)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова Отговорен редактор
Владимир Путин петролна рафинерия война Украйна атака с дронове дворец Путин Геленджик Туапсе
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес