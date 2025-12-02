Няма тото, няма "Лукойл Нефтохим": Пеевски не е подписал оттеглянето на Бюджет 2026

Официално три политически формации, които подкрепят кабинета "Желязков", са подписали проект за решение за изтегляне на проекта за държавен бюджет за 2026 година. ДПС Ново начало на Делян Пеевски не е сред тях - това личи от внесения в деловодството на Народното събрание документ.

Още: След масовите протести: Кабинетът "Желязков" обяви, че оттегля бюджета

Подписалите са ГЕРБ-СДС, БСП и "Има такъв народ" (ИТН). Защо ДПС на Пеевски ги няма - току що премиерът Росен Желязков обяви, че ще паднат предложенията за концесия на Държавния спортен тотализатор, както и намерението държавата евентуално да купи рафинерията "Лукойл Нефтохим". Какво тогава ще се прави, за да има пари за социални разходи - ще се преразглежда капиталовата програма, "на първо място" що се отнася до военните. Именно там обаче е ключов фокус - заради 5% от БВП цел до 2035 година в НАТО, както и продължаващата война в Украйна, която застрашава европейската сигурност - Още: Тотото остава държавно: Властта с три условия за концесията (ВИДЕО)

Освен големия бюджет, ДПС Ново начало не е подписало изтеглянето на бюджетите на Държавното общество осигуряване (ДОО) и на НЗОК (Здравната каса).

Още: Ако правителството падне, влизаме в еврозоната "със замах": ПП-ДБ отвърнаха на ГЕРБ и поясниха какво ще стане с бюджета (ВИДЕО)

Източник: Народно събрание