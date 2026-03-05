Адемов съобщи с колко ще бъдат увеличени пенсиите и ще има ли великденски добавки

От първи юли, с решение на Надзорния съвет на НОИ, всички пенсии, отпуснати до края на миналата година, ще бъдат осъвременени със 7,8%. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов пред журналисти в Пловдив. Той обясни, че вече има необходимите данни, по които се изчислява коефициентът за осъвременяване на пенсиите по т.нар. швейцарско правило. "Хармонизираният индекс на потребителски цени е 3,5%. Ръстът на осигурителния доход е 12%. По 50% от двата показателя прави 7,8%“, потвърди предварителните изчисления Адемов.

Великденските добавки

"Темата за великденските добавки е много важна. По идея на народни представители ние от МТСП сме подготвили един законопроект за промяна в Закона за социално подпомагане, за да решим дефинитивно въпроса с така наречените великденски и коледни надбавки. Те няма да обхващат само пенсионери, но и други уязвими групи. Очевидно този законопроект няма да бъде приет от това Народно събрание", посочи министърът.

"Нека Министерството на финансите да приключи с анализа на приходи и разходи. Виждате, че в условия на липса на редовен държавен бюджет публичните финанси са подложени на сериозно изпитание, но желанието на служебния кабинет е да търси и да намери възможността да реализираме тази традиционна за българските пенсионери мярка”, заяви Адемов.

За първи път МТСП се ангажира активно с мисията за осигуряване на честен вот и недопускане на влиянието на социалните инструменти върху избирателите, каза още министърът. "Ние не атакуваме структурите на Министерството на труда и социалната политика или местната власт, защото и тя е ангажирана със социалните мерки. Ние атакуваме грозните явления“, обясни Адемов.

Той даде примери за опити за такова влияние както през мерки за субсидирана заетост, така и през социални мерки като „Топъл обяд“ и личен асистент, както и домашен помощник. „Тези програми и мерки са за всички български граждани, независимо от политическата им принадлежност”, категоричен беше министърът.

Адемов призова за подаване на сигнали при данни за порочни явления, както и за опити за упражняване на влияние за контролиран и корпоративен вот върху уязвимите групи. „Колеги, не се плашете и не се поддавайте на натиск. Ние ще застанем зад вас с всички възможности на държавата“, обърна се той към служителите.

Министърът представи и друг основен приоритет пред служебния кабинет – подпомагане на най-уязвимите. В средата на месеца започва раздаването на хранителни пакети с 11 продукта от първа необходимост за близо 531 000 домакинства, които са в крайна нужда. Средствата са през европейската програма за храни. Пакетите се раздават от БЧК, но министър Адемов възложи на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да следи внимателно да не се правят опити тази подкрепа да се използва за предизборни цели. АСП е Управляващ орган на Програмата и изготвя списъците на правоимащите.

Уязвимите ще бъдат подпомогнати и през субсидирана заетост. С удължителния закон за бюджета МТСП активира и Националния план за действие по заетостта. Той ще даде възможност на общините да ангажират над 1000 безработни, които да помагат за преодоляване на щетите от бедствията. До седмици Министерството иска да стартира и „Заетост без бариери”. Мярката е финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ с европейски средства и ще ангажира над 10 000 души от уязвими групи в помощ на местната власт за разчистване на последствията от бедствия, както и за превенция срещу тях като например почистване на дерета и речни корита.