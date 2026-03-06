Правителството на Гюров:

Кремъл: Колкото и цинично да звучи, трябва да опитаме да извлечем ползи от войната в Иран (ВИДЕО)

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия няма да помага на Иран, но ще се опита да "минимизира загубите за своята икономика и да спечели от тази война, ако е възможно". Според Песков, Иран не е поискал военна помощ от Русия.

"Войната, която се води, не е наша война. От самото начало обявихме, че една такава война може да дестабилизира целия регион. Именно това виждаме. Наблюдаваме постоянно увеличаващ се брой на страните, въвлечени в конфликта. Ние трябва да правим това, което съответства на нашите интереси. Сега трябва да минимизираме негативните последствия за нашата икономика от глобалния шок, който вече е факт. Вероятно трябва и да извлечем ползи за себе си, където е възможно, колкото и цинично да звучи това. Можем ли да спрем тази война? Не, не можем. Само, този, който я е започнал, може да я спре. Именно това трябва и да направят според нас,", каза говорителят на Кремъл. 

Елин Димитров
