Тръмп предлага "Закон за спасение на Америка": Какво предвижда той?

Доналд Тръмп обяви закон за „Спасение на Америка“. В него има точки за отмяна на гласуването по пощата на изборите и забрана на операции за промяна на пола на деца без съгласието на родителите.

Какво предвижда законът:

1. Всички избиратели трябва да представят лична карта при гласуване.

2. Всички избиратели трябва да представят доказателство за гражданство, за да имат право да гласуват.

3. Гласуването по пощата е забранено (с изключение на случаи на болест, инвалидност, служба в армията или пътуване).

4. На мъжете е забранено да участват в женски спортни състезания.

5. Операциите за промяна на пола на непълнолетни са забранени без прякото писмено съгласие на родителите“, написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.