Любопитно:

Тръмп предлага "Закон за спасение на Америка": Какво предвижда той?

06 март 2026, 1:35 часа 293 прочитания 0 коментара
Тръмп предлага "Закон за спасение на Америка": Какво предвижда той?

Доналд Тръмп обяви закон за „Спасение на Америка“. В него има точки за отмяна на гласуването по пощата на изборите и забрана на операции за промяна на пола на деца без съгласието на родителите.

Какво предвижда законът:

1. Всички избиратели трябва да представят лична карта при гласуване.

2. Всички избиратели трябва да представят доказателство за гражданство, за да имат право да гласуват.

3. Гласуването по пощата е забранено (с изключение на случаи на болест, инвалидност, служба в армията или пътуване).

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

4. На мъжете е забранено да участват в женски спортни състезания.

5. Операциите за промяна на пола на непълнолетни са забранени без прякото писмено съгласие на родителите“, написа президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Доналд Тръмп закон САЩ смяна на пола спасение гласуване по пощата
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес