НОИ обяви новия размер на средния осигурителен доход

Националният осигурителен институт (НОИ) обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юли 2025 г. е 1844,98 лв. Той се увеличава спрямо юни, когато беше 1839,37 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от от 01.08.2024 г. до 31.07.2025 г. е 1762,62 лв. Той също нараства спрямо предходния период от от 01.07.2024 г. до 30.06.2025 г., когато беше 1745,04 лв.

Месечна динамика

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2025 г. бе 1839,37 лв. За периода от 01.07.2024 г. до 30.06.2025 г. той бе 1745,04 лв.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за май 2025 г. в България бе 1882,21 лева. За периода от 01.06.2024 г. до 31.05.2025 г. средномесечният осигурителен доход за страната бе 1728,07 лв.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец април 2025 г. бе 1874,72 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от от 01.05.2024 г. до 30.04.2025 г. бе 1710,21 лв.

Средния осигурителен доход за страната за месец март 2025 г. бе 1777,36 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от от 01.04.2024 г. до 31.03.2025 г. бе 1690,66 лв.

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец август 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.