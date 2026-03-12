Китай спря износа на горива

Незабавна забрана на износа на рафинирани горива през март разпореди Китай. Решението на Пекин е превантивна мярка срещу възможен недостиг на вътрешния пазар заради войната между САЩ и Израел срещу Иран, съобщи Ройтерс.

Забраната включва доставки на бензин, дизелово и авиационно гориво и е издадена от Държавната комисия за развитие и реформи на Китай (NDRC).

Мярката се отнася за товари, които към 11 март все още не са преминали митническо оформяне. Ограничението върху износа надхвърля предприетата миналата седмица стъпка на Пекин, когато рафинериите бяха призовани да не сключват нови договори за износ и да направят опити да отменят вече договорени доставки.

Още: Докато Китай трупа патрол, "лудата" Европа е безпомощна пред заплахата

Предназначеното за зареждане на самолети в международни авиационни центрове авиационно гориво не попада в обхвата на забраната, уточняват двама от източниците.

Реакцията на Китай

Китай е най-големият вносител на петрол в света и същевременно основен износител на горива.

Източник: iSTock

Според информация от търговци големите китайски петролни компании са планирали да увеличат износа на горива през февруари и март, за да се възползват от по-високите маржове на печалба на фона на сезонното отслабване на вътрешното търсене по време на празниците около Китайската Лунна нова година, предаде БТА.

Още: Китай и Русия точат зъби: Войната с Иран изправя САЩ пред стратегически риск

По-рано търговци прогнозираха, че износът на горива през март ще достигне между 2,2 и 2,3 милиона тона бензин, дизел и авиационно гориво (без количествата за авиационно зареждане), което е с 300 000 до 400 000 тона повече спрямо оценките за февруари.

До момента през март Китай е изнесъл едва около 50 000 метрични тона бензин (приблизително 422 500 барела), 300 000 тона дизелово гориво (около 2,24 милиона барела) и 300 000 тона морски доставки на авиационно гориво (около 2,36 милиона барела). Това показват данни от системи за проследяване на кораби и търговски източници.