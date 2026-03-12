Треньорът на Лудогорец: ЦСКА също е в битката за титлата, очаква ни страхотен мач!

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо коментира предстоящото дерби от 26-ия кръг на Първа лига срещу ЦСКА. Норвежкият специалист говори пред колегите от „Диема“ като сподели, че „армейците“ не трябва да бъдат отписвани, тъй като също са в битката за титлата в първенството. Опитният наставник допълни, че очаква да се получи много здрав мач между двата тима този уикенд.

Хьогмо също така сподели, че се чувства отлично в Лудогорец и за него е чест да може да работи в клуб, който винаги се бори за първото място. Той изрази и задоволството си, че под негово ръководство „орлите“ вече са взели един трофей – Суперкупата на България.

„Ще бъде много интересно за феновете“

„Бих казал, че настроението е добро. Последните два мача надградихме нивото. Времето в Разград е чудесно и е прекрасно да си в такъв клуб. Ние се борихме в четири състезания – финала на Суперкупата, в Купата на България, в Европа и в първенството. За нас е предизвикателство както във физическо, така и в психическо отношение, да намерим баланс и винаги да печелим мачовете. Но това е футболът и за отбор като Лудогорец това е нещо нормално“.

„Има и други отбори, които са в битката за титлата. Например ЦСКА, който играе с нас в събота. За нас важното е да запазим фокуса върху уикенда и да продължим да се представяме на ниво, както в защита, така и в атака. През уикенда трябва да играем интензивен и доминиращ футбол, да сме остри в последната третина. Върху това сме фокусирани. На днешната среща с играчите им казах, че трябва концентрация и фокус, и да излязат на игрището по-добри във всяко отношение, не само индивидуално, но и като отбор“.

„Чувствам се добре в този клуб, който винаги иска да се бори за титлата. Това е привилегия за един треньор, затова съм и тук – заради възможността да печелим трофей, да участваме в Европа и да играем на високо ниво. През този сезон вече спечелихме трофей, така че ще се борим да спечелим всеки мач за нашите прекрасни фенове в Разград“.

„Казвал съм го и преди. В Левски виждам ясна идея за игра. Те са добър отбор, имат добра връзка между играчите и треньорът, а шефовете инвестират добре в състава и в стадиона. Всичко това е добре за развитието на българския футбол. Да, но ако не си свършим добре работата във всеки един мач, тези две срещи нямат значение. Както вече казах, фокусирали сме върху мача с ЦСКА. Разбира се, щастливи сме, че победихме Левски на три пъти. Може би представянето ни беше най-добро в последния мач с тях, но видяхме, че трябва да поработим в атака. Въпреки всичко, беше стабилен мач, какъвто беше и следващият ни такъв“.

„Доволен съм от играчите си, защото много от тях надграждат нивото си. Нашите идеи започват да се реализират все повече в това как искаме да играем. Ще направим всичко по силите си и ще видим какво ще стане. Това е много интересен момент от сезона. Ще бъде страхотен мач срещу ЦСКА. Сигурен съм, особено за феновете. Ще бъде интересно за българския футбол и аз винаги съм щастлив, когато има такива интригуващи двубои“, каза Хьогмо.

ОЩЕ: Бивш голмайстор на „сините“: Левски трябва да издържи, всяка точка до края ще е много ценна!