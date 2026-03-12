Атака с яйца по работници в квартал "Хиподрума" заради скандални общински ремонти по нощите

Жителите на столичния квартал "Хиподрума" замеряха с яйца работници, които извършваха строително-ремонтни дейности от 19 ч. до 23 ч. на 11 март 2026 г. Причината за дейстията на хората е, че за втори път в рамките на една седмица нощната тишина на квартала е брутално нарушавана от къртачи и багери заради активен ремонт за подмяна на кабели, обхващащ три столични района. Живущите в квартала дори извикаха полиция, на която обаче работниците са представили документ, че имат разрешение да работят до 4 ч. сутринта.

Частта от тротоара през улицата до градинката се ремонтира вечер, вероятно за да не се притесняват шофьорите през деня, за сметка на живущите в района, които, видно от снимката, са на метри от къртачната машина; снимка: Actualno.com

Какво налага ремонтите за подмяна на кабели заради строежа на огромния жилищен комплекс "Охридско езеро парк" до парк "Възраждане", да се извършват вечер? По-важно ли е да не се "затрудняват" шофьорите през деня, като се затвори улицата, но да се тероризират хората в квартала нощем? Всички тези въпроси се въртят в главите на недоспалите жителите на "Хиподрума", след като от Actualno.com още миналата седмица сигнализирахме за абсурдни ремонти през нощта и институционалното разрешение те да се случват в такива нелепи часове.

Още тогава се свързахме с представителите на район "Красно село", които ни увериха, че разрешение от тях не е давано. По думите им е направена проверка на място и е дадено предписание строително-ремонтните дейности да продължат в нормални часове. Още: Район "Красно село" в отговор до Actualno.com: Ремонтите през нощта ще спрат

След като това обаче не се слува и къртачните машини отново влизат в действие вечер, има два варианта: или разрешението за работа в часовете, в които трябва да се спазва нощната тишина, идва от Столична голяма община, или предписание за спирането му липсва.

И в двата случая говорим за проблем, който трябва да бъде разрешен максимално скоро, за да се върне спокойствието на жителите на "Хиподрума", за които предстоят още поне два месеца сериозни ремонти. След поредния проблем, жители споделиха пред Actualno.com, че вече са подали сигнали в Столичния инспекторат и очакват проверка.

Това е тротоарът на ул. "Софийски герой", която стига до бул. "Цар Борис III". По план този участък ще бъде в ремонт до средата на месец май; снимка: Actualno.com

Впрочем, днес също се опитахме да се свържем със заместник-кмета на района и началника на отдел "Контрол по строителството". Не успяхме, защото ни беше казано, че са отишли на проверка. Дано тази проверка да е на правилното място, макар че едва ли ще видят нещо съществено, защото истинският екшън в кв. "Хиподрума" се случва нощем, а не през деня. И ако чисто човешкото притеснение, че с този казус се нарушава спокойствието на хората, то поне притеснението, че съвсем скоро идват кметски избори, би трябвало да накара отговорните хора да запретнат ръкави и да си свършат работата.