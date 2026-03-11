Любопитно:

Курсът на еврото поема в нова посока

11 март 2026, 9:27 часа 440 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото поема в нова посока

Курсът на еврото спрямо щатския долар отново е над психологическата граница от 1,16 към американската валута, след рязък спад в началото на седмицата. Все пак той е значително по-нисък от нивото преди около месец, когато се движеше около равнището от 1,18. Основен фактор тогава бе засилването на американския долар след операцията срещу Иран. А преди това от началото на годината еврото се възползваше от слабата щатска валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1634 долара или близо до нивото от вчера.

Още: Турска лира - евро. Колко струва една турска лира към едно евро днес, 11 март /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1641 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 9 март, когато беше на ниво 1,1510 спрямо долара.

Още: Еврото започна седмицата с курс, невиждан от ноември миналата година

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 11 февруари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,919 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 27 март 2025, когато беше 1,0742 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро ЕЦБ валути долар валутен курс
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес