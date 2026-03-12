Ново проучване променя теорията за изчезване на неандерталците

Нови изследвания показват, че неандерталците може да са започнали да измират много по-рано, отколкото се смяташе досега. Това се съобщава в списанието Nature Communications.

Нова теория за изчезването на неандерталците

Учените са установили, че преди около 110 000 години нашите праисторически роднини са се сблъскали с катастрофален спад на популацията. Това явление се нарича „генетично пречка“, когато рязко намаляване на разнообразието в рамките на даден вид заплашва неговото оцеляване. Причините за това могат да бъдат изменението на климата, прекомерният лов или дори геноцид.

Експертите анализирали вътрешното ухо на неандерталците и забелязали значително намаляване на вариациите в неговата структура. Това показва, че популацията е претърпяла сериозен спад и е загубила генетично разнообразие. Обикновено изследователите използват древна ДНК, за да изучават подобни процеси, които помагат за поддържане на баланс и координиране на движението, са били от особен интерес, обясниха учените, добавяйки, че формата им е еволюционно неутрална, което означава, че промените в тази структура биха могли да показват демографски колебания в древността.

Ако популацията е започнала да намалява още преди 110 000 години, това означава, че те са били на ръба на изчезване много по-рано, отколкото се е смятало досега. По този начин, неандерталците може да са изчезнали не само поради конкуренцията с Homo sapiens, но и поради по-дълбоки генетични проблеми, започнали много преди окончателното им изчезване.

Неандерталците са потвърдени като отделен вид хора

Известно е, че неандерталците са се различавали значително физически от съвременните хора. Те са били със среден ръст (приблизително 160 см за мъжете), но много набити, със силно развити мускули, здрав скелет и донякъде различни телесни пропорции. Размерът на мозъка им средно дори е надвишавал този на съвременните хора - приблизително 1200-1700 см3 - но структурата му е била по-примитивна. Например, фронталните лобове, свързани с логическото мислене, са били слабо развити. Черепът също е имал примитивни черти - силно развита надвеждна гребен, ниско чело, големи челюсти, липса на брадичка и други характеристики.

Според съвременните изследователи, неандерталците вероятно вече са притежавали членоразделна реч, макар и не толкова свободно, колкото ние. Те са създали различни инструменти – секачи, стъргалки и копия; контролирали са огъня, строили са примитивни жилища и са носели дрехи, изработени от животински кожи. Някои рисунки върху животински кости и стени на пещери датират от епохата на неандерталците. Възможно е вече да са използвали орнаменти (черупки, птичи пера и пробити животински зъби).

