Цената на петрола отново премина важна психологическа граница

Цената на петрола рязко се повиши днес на фона на нарастващо напрежение в Близкия изток и засилени атаки срещу петролни и транспортни обекти в региона, което увеличи опасенията от продължителен конфликт и прекъсване на доставките през стратегическия Ормузки проток, предаде Ройтерс. По-рано през седмицата цената на сорта Брент достигна 119,50 долара за барел – най-високото равнище от средата на 2022 г., но после отстъпи, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран може да приключи скоро.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, са нагоре с 8,54 долара или 9,28 на сто до 100,52 долара за барел тази сутрин българско време.

Котировките на американския лек суров петрол се повишиха със 7,22 долара или 8,28 на сто до 94,47 долара за барел.

Вчера говорител на иранското военно командване предупреди, че цената на петрола може да достигне 200 долара за барел, като обвини Съединените щати в дестабилизиране на регионалната сигурност.

Според анализатори на ING Group няма признаци за деескалация в Персийския залив, което означава, че прекъсванията в доставките през Ормузкия проток могат да продължат. „Единственият начин цените на петрола устойчиво да поевтинеят е възстановяването на потока на суровината през Ормузкия проток“, посочват те.

Междувременно два чуждестранни танкера, превозващи иракско гориво, са били ударени от неизвестни нападатели в териториалните води на Ирак и са се запалили, съобщи за Ройтерс генералният директор на иракската държавна компания за пристанищата Фархан ал-Фартуси. Първоначално разследване на иракските сили за сигурност сочи, че атаката е извършена с лодки, натоварени с експлозиви, идващи от Иран.

На този фон Международната агенция по енергията (МАЕ) се е договорила да освободи рекордни 400 милиона барела петрол от стратегическите резерви, за да ограничи рязкото поскъпване на суровината след началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Най-голямата част от количеството – 172 милиона барела – ще бъде предоставена от стратегическия петролен резерв на САЩ.

Пазарни анализатори предупреждават, че тази мярка може да има само временен ефект. Ако прекъсванията в доставките през Ормузкия проток продължат и се стигне до значителни спирания на добива в някои страни от Близкия изток, е възможен дългосрочен недостиг на предлагане, което да поддържа цените на петрола на високи равнища.