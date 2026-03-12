Петролен апокалипсис: Два ключови нефтопровода в Близкия изток спасяват света от липса на гориво

На фона на конфликта с Иран и засилените атаки срещу петролни и транспортни обекти в региона, световният пазар на петрол в момента е спасен само от два ключови тръбопровода от Близкия изток. Ситуацията с блокадата на Ормузкия проток, един от основните маршрути за доставка на петрол света, значително увеличи значението на два тръбопровода, които сега основно поддържат пазара на петрол.

Двата тръбопровода

Първият е саудитският тръбопровод "Изток-Запад“. Построен през 80-те години на миналия век, за да заобиколи Ормузкия проток, той сега работи с пълен капацитет, с потенциал да увеличи доставките до 7 милиона барела на ден.

Вторият е тръбопроводът в Обединените арабски емирства, свързващ находището Хабшан с пристанището Фуджейра. Капацитетът му е до 1,8 милиона барела на ден и сега той пренася значителна част от петрола от региона.

Въпреки увеличените обеми по тези маршрути обаче, те не могат напълно да заменят загубените обеми от Ормузкия проток. Въпреки това използването на тези тръбопроводи помага за предотвратяване на още по-тежка енергийна криза.

Съществуват обаче и заплахи: Иран може да се опита да атакува тези тръбопроводи, както е правил в миналото, например когато пристанището Фуджейра беше обект на атаки с дронове.

Прогнозите на експертите сочат възможността за подновяване на атаките, което засилва несигурността на пазара.