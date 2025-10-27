Обрат с курса на еврото в началото на седмицата

Курсът на еврото претърпя обрат спрямо долара, след възстановяването в петък, като тази сутрин отново и надолу и се движи около нивото от 1,16 към американската валута. В началото на месеца европейската валута също регистрира спад, невиждан от около два месеца. През септември еврото беше достигнало високи нива към долара, недостигани от повече от четири години, но след това постепенно започна малко по малко да отстъпва от позициите си.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1628 долара или близо до курса от петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1612 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 14 октомври, когато беше на ниво 1,1548 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 октомври - единната европейска валута бе със стойности от 1,1722 щатски долара.

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.