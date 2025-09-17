Очаквано: Федералният резерв намали основните лихви в САЩ

Управлението за федералния резерв на САЩ (УФР) понижи основния лихвен процент с 0,25 процентни пункта, като постави целевия диапазон за лихвата по федералните фондове между 4,00 и 4,25 на сто. Решението е било прието с 11 гласа "за" и 1 "против", като новоназначеният управител Стивън Майрън е гласувал против, настоявайки за по-силно намаление с 0,5 пункта, предаде Си Ен Би Си.

Намалението е първо за настоящата година, след като през 2024 г. централната банка намали лихвите три пъти. Така от декември 2024 г. насам централната банка поддържаше лихвите на ниво 4,25 на сто – 4,50 на сто. След решението индексът S&P 500 се повиши, доходността по държавните облигации коригира по-ранния тренд на покачване и тръгна надолу, а доларът продължи да поевтинява, предаде БТА.

Предизвестено решение

Намалението беше широко очаквано на фона на признаци, че вниманието на централната банка се измества към заетостта и се отдалечава от инфлацията след рязкото забавяне на наемането на работници през последните няколко месеца. Гласуването показа по-малко разногласия от очакваното от пазарите. Гуверньорите Мишел Бауман и Кристофър Уолър, също назначени от президента Доналд Тръмп, подкрепиха намалението с 0,25 пункта. Според американски медии всички трима са разглеждани като ключови представители на централната банка в контекста на натиска от страна на Белия дом за по-бързо и по-агресивно понижаване на лихвите.

В изявление след срещата Федералният комитет за откритите пазари посочва, че икономическата активност е "по-умерна", като допълва, че "растежът на заетостта се е забавил", а инфлацията "е нараснала и остава относително повишена". Отбелязва се също, че "несигурността около икономическите перспективи остава висока", а рисковете пред пазара на труда са нараснали.

В така наречената "точкова диаграма" (dot plot), която обобщава индивидуалните очаквания на членовете на Комитета, се посочва, че до края на 2025 година се очакват още две понижения на лихвите. Деветима от участниците са предвидили още едно намаление, а десетима – две, вероятно през октомври и декември. Един от участниците е изразил мнение, че изобщо не е необходимо да се предприема ново понижение.

Диаграмата показва още едно намаление през 2026 година и допълнително през 2027 година, като в дългосрочен план се цели достигане на неутрална лихва от 3,0 на сто. Част от участниците предвиждат и по-ниска дългосрочна лихва от средната стойност.

Какви са икономическите прогнози?

Икономическите прогнози, публикувани след заседанието, сочат леко ускоряване на растежа в сравнение с прогнозите от юни, докато перспективите за инфлацията и безработицата остават непроменени. Заседанието на УФР беше предшествано от изострена политическа атмосфера, необичайна за институция, която обичайно работи с ограничено публично внимание и консенсусни решения.

Назначаването на Стивън Майрън, който е изразявал критики към президента на централната банка Джером Пауъл, предизвика коментари относно независимостта на централната банка от политическо влияние. Президентът Тръмп многократно настоява за по-ниски лихвени проценти с аргумента, че това ще стимулира жилищния пазар и ще намали разходите за финансиране на държавния дълг.

Сенаторът демократ Елизабет Уорън заяви, че Майрън е "марионетка на Тръмп" и подложи под съмнение способността му да бъде възприеман като независим. Според нея „нито американската общественост, нито инвеститорите, нито международните финансови пазари ще му имат доверие". В отговор Майрън увери, че възнамерява да "съхрани" независимостта на централната банка.

Независимостта на УФР отново стана предмет на дебат, след като президентът Доналд Тръмп засили публичния натиск за понижаване на лихвите. Макар експерти да посочват, че Белият дом вероятно не е оказал пряко влияние върху последното решение на УФР, остава въпросът доколко регулаторът ще може да действа автономно в настоящия политически контекст. Тръмп отдавна настоява за по-ниски лихвени проценти, с аргумента, че те ще подпомогнат растежа, ще облекчат достъпа до жилищно кредитиране и ще намалят разходите по обслужване на държавния дълг. По време на предходния си мандат той нееднократно е критикувал президента на УФР Джером Пауъл, наричайки го "глупак".

Допълнително напрежение предизвика решение на апелативен съд, което временно блокира опита на администрацията да освободи управителя Лиса Кук. Кук бе назначена по време на мандата на предишния президент Джо Байдън и е обвинена от Белия дом в злоупотреби с ипотечни кредити, които тя отрича. Съдът ѝ позволи да участва в заседанието и тя е гласувала в подкрепа на понижаването с 0,25 пункта.

Показателите за потреблението остават силни, но пазарът на труда се оценява като крехък. През август безработицата достигна 4,3 на сто – най-високото равнище от октомври 2021 година. Нови данни от Бюрото по трудова статистика показват, че икономиката е създала близо 1 милион по-малко работни места в 12-месечния период до март 2025 г., отколкото бе първоначално отчетено.

Членът на УС на УФР Кристофър Уолър, който също е разглеждан като потенциален наследник на Джеръм Пауъл след края на мандата му през май 2026 година, е изразил мнение, че паричната политика трябва да се облекчи сега, за да се предотвратят по-сериозни проблеми в бъдеще.

Докато вниманието на пазарите бе съсредоточено върху очакваното решение на УФР, събития, свързани със състава на Федералния комитет за отворените пазари, привлякоха допълнително обществено внимание преди срещата. Майрън, номиниран от президента Доналд Тръмп за свободното място в Управителния съвет на централната банка, положи клетва във вторник сутринта – непосредствено преди началото на заседанието. Американски медии отбелязват, че Майрън е подложен на критики, след като е отказал да се оттегли от поста си на председател на Съвета на икономическите съветници към Белия дом. Вместо това е излязъл в неплатен отпуск, което според коментатори също поставя под въпрос степента на неговата институционална независимост като член на ръководството на УФР.

Междувременно федерален апелативен съд постанови в понеделник вечерта, че гуверньорът на УФР Лиса Кук може да продължи да изпълнява функциите си, докато се разглежда съдебният ѝ иск срещу решението на администрацията на Тръмп за освобождаването ѝ от длъжност. Според правителствени представители Белият дом възнамерява да поиска от Върховния съд да разреши уволнението ѝ във връзка с обвинения за предполагаеми злоупотреби с ипотечни кредити, които Кук отрича.

В същото време американската икономика се намира в условия на несигурност. Наемането на персонал рязко се забавя, а инфлацията остава висока. Според анализатори основният въпрос пред УФР е как да балансира между нарастващата безработица и затрудненията на домакинствата, изправени пред увеличаващи се разходи за храни и стоки от първа необходимост. Мандатът на институцията, даден от Конгреса, изисква централната банка да се стреми едновременно към стабилни цени и пълна заетост.