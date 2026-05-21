Пада тайната на заплатите във фирмите, обявите за работа вече задължително ще включват и точното възнаграждение

Колегите в дадена фирма вече да могат да обсъждат заплатите в компанията помежду си, а работодателят да е задължен да информира кандидатите за дадена позиция за размера на основната заплата или нейния диапазон. Това предвиждат сериозни промени в законопроект за изменение на Закона за защита от дискриминация, внесен за обществено обсъждане от Министерството на труда и социалната политика на 19 май, показа справка на Actualno.com в портала за обществени консултации.

С нормативната уредба се постига целта за въвеждане на европейските правила за равно заплащане на жените и мъжете и по-голяма прозрачност при определянето на възнагражденията. Общественото обсъждане следва да приключи до 2 юни 2026 г. Причината за ускорените срокове - нуждата от спешно транспониране на евродирективата. Промените следва да влязат в сила от 7 юни, а неспазването на това задължение би могло да доведе до образуване на производство за нарушение срещу страната и налагане на финансови санкции.

Свободно обсъждаме заплатите си

Една от съществените идеи предвижда всеки служител да може да поиска писмена информация за средното заплащане във фирмата с разбивка по пол, за еднакъв или равностоен труд. Фирмата пък ще е длъжна да предостави информацията в срок до 2 месеца след подаване на искането от служителя.

И още - работодателят няма да има право да уговаря в индивидуален и/или в колективен трудов договор условия, които забраняват на служителите да споделят информация за своите заплати. От своя страна работещите не следва да използват информацията за цели, различни от упражняването на правото си на равно заплащане в предприятието. В този смисъл свободно ще може да се обсъжда размера на заплатите, но само в смисъла на генералната идея за промяна на законодателството.

Друга промяна касае и бъдещите кандидати за работно място. В обявите вече работодателят е длъжен да уточни наименованието на длъжността по неутрален начин относно пола. От мотивите се разбира още, че работодателите няма да имат право да задават въпроси за предходни заплащания.

Ако се установят големи разлики?

Измененията предвиждат още работодателят да предоставя на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) данни за разликите в заплащането между жените и мъжете за предходната календарна година. За предприятия с 250 и повече работници това следва да се прави всяка година, а за предприятия със служители от 100 до 249 включително - на 3 години, пише "Дневник". Част от новите задължения за работодателите ще бъдат въведени поетапно.

Изискванията, свързани с докладването на разликите в заплащането между жените и мъжете и изготвянето на оценки за установяване и коригиране на неравенства в заплатите, ще започнат да се прилагат от 7 юни 2027 г. за работодатели със 150 или повече служители, а от 7 юни 2031 г. - за работодатели с между 100 и 149 служители. Целта е на по-малките предприятия да бъде дадено повече време за подготовка и адаптация към новите изисквания.

Ако данните покажат разлика от поне 5% в заплащането между жени и мъже за еднакъв или равностоен труд, работодателят ще трябва да представи обяснение пред регулаторните органи. Информацията за разликите в заплащането ще се предоставя и на синдикатите и служителите, а при поискване - и на Главната инспекция по труда.

Когато разликите в заплатите не могат да бъдат обосновани, работодателят ще бъде длъжен в 6-месечен срок да предприеме мерки за тяхното коригиране след консултации със синдикатите и/или КЗД. В текста обаче засега липсва уточнение за евентуален размер на санкциите.

Защо се прави?

Основният проблем, който директивата цели да реши, е продължаващата разлика в заплащането между жените и мъжете. В мотивите са цитирани данни от 2024 г., според които в България жените получават средно с около 12% по-ниско възнаграждение от мъжете, което е над средното ниво за Европейския съюз от 11.1%.

"Макар да се наблюдава известно намаление в дългосрочен план, темпът на сближаване е бавен и неравномерен", се казва в мотивите. Очаква се промените да доведат до по-голяма прозрачност и справедливост при заплащането, по-добра защита срещу дискриминация и постепенно намаляване на разликата в заплатите между жените и мъжете. Основната цел е разликата в заплащането да бъде намалена до 10% до 2030 г., като се очаква това да подобри икономическата среда, да повиши доверието на пазара на труда и да намали риска от бедност сред жените, особено в пенсионна възраст.