ЕС предупреди коя е най-зле представящата се страна с бюджета в еврозоната

Eвропейската комисия очаква бюджетният дефицит на Белгия да остане висок през 2026 г. и отново да се увеличи през 2027 г. според новите икономически прогнози на институцията. Според оценката дефицитът на Белгия ще достигне 5,2% от БВП тази година, запазвайки нивото си от миналата година. За 2027 г. се очаква дефицитът да се увеличи до 5,4% от БВП заради нов ръст на разходите. Това би поставило Белгия сред държавите с най-слаби публични финанси в еврозоната, след Франция, където се прогнозира дефицит от 5,7%, съобщи агенция Белга.

Основните причини са по-високите разходи за отбрана и нарастващите лихвени плащания по държавния дълг. Частично те ще бъдат компенсирани от съкращения в публичните разходи, пенсионната реформа и мерките на пазара на труда.

Средният дефицит в еврозоната се очаква да бъде 3,3%, значително под нивото на Белгия.

Според прогнозата държавният дълг на страната също ще продължи да нараства - от 107,9% от БВП миналата година до 110,5% през 2026 г. и 112,8% през 2027 г.

Европейската комисия предупреждава, че по-високите енергийни цени, свързани с конфликта в Близкия изток, продължават да забавят икономическия растеж и да поддържат инфлацията висока в цяла Европа.

Очаква се белгийската икономика да нарасне с 0,7% тази година и с 0,9% през следващата, което е малко под средното равнище за еврозоната.

Прогнозира се инфлацията в Белгия да остане около 3,4% през тази година, преди да започне да се забавя през 2027 г., ако енергийните пазари се стабилизират.

