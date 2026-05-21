Реал Мадрид отказа една от най-големите звезди на световния футбол

Испанският колос Реал Мадрид отказа да привлече една от най-големите звезди на световния футбол - Бернардо Силва. Това съобщи испанското издание AS, според което на "кралете" им е било предложено да вземат португалския плеймейкър в редиците си, но не са проявили интерес да го привлекат на "Сантяго Бернабеу". Не е ясно дали това решение е било съгласувано с очаквания нов наставник на тима Жозе Моуриньо.

Бернардо Силва приключи ерата си в Манчестър Сити и през лятото ще бъде свободен агент, като е в търсене на нов клуб. Той е на 31 години и продължава да е считан за един от най-добрите футболисти в света, като самият Пеп Гуардиола многократно е заявявал, че Силва разполага с изключителни качества и е играч, който всеки един треньор иска да има в отбора си. В Реал обаче са преценили, че Бернардо не пасва на техните цели и са отказали да го вземат като свободен агент.

Бернардо игра за Сити в продължение на 9 години, като записа над 300 мача за "небесносините". Той има и над 100 мача за националния отбор на Португалия, като се очаква да има водеща роля и на Световното първенство това лято. В Реал той можеше да работи със сънародника си Жозе Моуриньо, който би следвало да бъде обявен за нов наставник на "кралете" след края на този сезон.

Междувременно стана ясно и кое е първото трансферно желание на Жозе Моуриньо в Реал - коренно различно от обичайните грандиозни трансфери на клуба.