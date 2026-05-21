22-годишен суперталант на България бил в кома и на прага на смъртта, давали му 10% шанс за живот

22-годишният спортен суперталант на България Йосиф Миладинов е бил на прага на смъртта, разкри самият той в подкаста "Код Спорт". Само преди няколко месеца плувецът е изпаднал в кома, а лекарите са давали 10% шанс да оцелее. Той обаче е успял да се събуди от комата и да се върне към живота, а днес вече мисли как да се завърне към любимия спорт - плуването.

Лекарства в трахеята едва не отнели живота на Миладинов

"Получи се белодробна инфекция, при която настъпиха усложнения. При повръщането на лекарства, вместо да ги повърна, аз ги преглътнах и попаднаха в трахеята. След което ми изгориха белия дроб. Трябваше да ми пробият белия дроб и да ми извадят цялата киселина или вода, не съм точно сигурен как е правилно по медицински. И оттам нататък нещата станаха още по-зле", разказа Миладинов.

Още: "15 дни бях в кома! Не уважавах родителите си и спорта": Изповедта на българския плувец, отказал се от Игрите за допингирани

"Даваха ми около 10% шанс за живот", каза още той пред "Код Спорт", като уточни, че в началото дори не са искали да го приемат в болница, защото е изглеждал като безнадежден случай. След това и самото възстановяване на Миладинов е било изключително трудно - бил е тотално обездвижен, не е можел да се храни и да говори нормално. Напуснал е болницата на инвалидна количка, като е продължил още месец да се храни през носа със сонда.

Йосиф Миладинов е считан за един от най-големите таланти в историята на българското плуване. Той е европейски вицешампион на 100 м бътерфлай и бронзов медалист на 50 м бътерфлай, както и европейски шампион за юноши в двете дисциплини. Миладинов е и финалист на Олимпийските игри в Токио, национален рекордьор на 50 м бътерфлай, 100 м бътерфлай и 100 м св. стил.

Миналата година Миладинов обяви, че прекратява кариерата си, а малко по-късно стана ясно, че се е включил в т.нар. Игри за допингирани - Enhanced Games. В началото на 2026-та обаче Actualno.com първи съобщи, че Миладинов е напуснал Игрите за допингирани, като сега стана ясно, че причината е именно това, което му се е случило в личен план.