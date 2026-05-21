Христо Стоичков със силни думи след успеха на ЦСКА за Купата на България

Легендата на ЦСКА и българския футбол Христо Стоичков бе изключително доволен от успеха на „армейците“ в турнира за Купата на страната. Както е известно, момчетата на Христо Янев вдигнаха отличието, след като във финала победиха Локомотив Пловдив на дузпи. По този начин „червените“ завоюваха първия си трофей от 2021 година насам, когато отново се поздравиха със спечелването на втората по сила надпревара у нас.

„Армейският дух никога не умира“

Христо Стоичков, който доскоро бе и акционер в ЦСКА, изрази задоволството си от спечелената Купа на България в своите профили в социалните мрежи. Камата, както всички наричат легендарния футболист написа: „Браво, ЦСКА! Армейският дух никога не умира! Честито“.

Посланието е придружено и със снимка на Стоичков, на която той позира с фланелката на българския гранд. Публиката му веднага събра хиляди лайкове, както и стотици коментари. Часове преди финала на турнира за Купата той използва социалните мрежи и за да надъха тима за мача с Локомотив Пловдив.

Камата знае какво е чувството да спечелиш Купата на България с ЦСКА

Стоичков знае отлично какво е чувството да спечелиш Купата на България с екипа на ЦСКА. Камата е завоювал трофея общо 4 пъти с „армейците“. Той също така има и четири триумфа за Купата на Съветската армия. Веднъж пък е взимал и Суперкупата на страната.

