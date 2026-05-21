Пазарите са в очакване: Какво се случва с еврото след резкия спад?

Курсът на еврото спрямо щатския долар възвърна леко позиции след рязката промяна вчера, когато се понижи рязко и слезе под психологическата граница от 1,16 към американската валута, нещо невиждано от повече от месец. Днес европейската валута отново пое нагоре, като отново е над кота 1,16. Но като цяло еврото се задържа на по-ниски стойности към долара заради силната американска валута в последните няколко месеца.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1622 долара или над нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,16 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 20 май, когато беше на ниво 1,1594 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 12 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1785 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 29 май 2025, когато беше 1,1229 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.