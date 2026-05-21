Търговските вериги стартират кампании за социално уязвими групи

Правителството предприема поредица от самостоятелни срещи с компании от сектор "Храни“, като в следващата седмица се очаква да стане ясно кои дружества и с какви социални действия са готови да подкрепят социално уязвимите групи. Това съобщават от Сдружението за модерна търговия (СМТ). Подобни кампании вече се осъществяват в редица европейски държави, с различен срок и с различни резултати, добавят от СМТ, което обединява големите търговски вериги.

Социални програми

Всяка компания има собствена политика, социална програма, промоционални дейности и на доброволен принцип, по покана на правителството, самостоятелно ще прецени дали и под каква форма да направи тези инициативи по-видими за потребителите, уточняват от СМТ.

Оттам допълват, че секторът на търговията на дребно в България няма интерес храната да бъде скъпа и недостъпна. Секторът разбира обществената чувствителност по темата за цените и участва конструктивно в разговорите с институциите. В условията на силна пазарна конкуренция всяка компания води самостоятелна политика и взима самостоятелни решения за своите кампании, цени и пазарни действия.

От СМТ добавят, че както са заявявали многократно, цената в магазина е последната спирка по дългия път на храната - от производителя, през преработката, транспорта, енергията и логистиката, доставчици и до крайния потребител.

"Административният натиск върху крайната цена не премахва истинските причини за поскъпването. Устойчивите решения са свързани с по-ефективна верига на доставки, ограничаване на сивия сектор, равнопоставена конкуренция и по-добра среда за българското производство,“ посочват още от СМТ.

От Сдружението заявяват, че са активен участник в разговорите за дългосрочни мерки и реформи в сектор "Земеделие“ и в редица свои становища настояват за спазване на принципите на лоялната конкуренция.

Конкретните препоръки на СМТ към изпълнителната власт за необходимите краткосрочни и дългосрочни мерки в сектор "Земеделие“ и хранителната верига ще бъдат представени официално през следващата седмица.