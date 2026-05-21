Кабинетът "Радев":

Търговските вериги стартират кампании за социално уязвими групи

21 май 2026, 15:10 часа 1464 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Търговските вериги стартират кампании за социално уязвими групи

Правителството предприема поредица от самостоятелни срещи с компании от сектор "Храни“, като в следващата седмица се очаква да стане ясно кои дружества и с какви социални действия са готови да подкрепят социално уязвимите групи. Това съобщават от Сдружението за модерна търговия (СМТ). Подобни кампании вече се осъществяват в редица европейски държави, с различен срок и с различни резултати, добавят от СМТ, което обединява големите търговски вериги.

Социални програми

Всяка компания има собствена политика, социална програма, промоционални дейности и на доброволен принцип, по покана на правителството, самостоятелно ще прецени дали и под каква форма да направи тези инициативи по-видими за потребителите, уточняват от СМТ.

Още: Търговските вериги с отговор на обвиненията за високите цени и надценки

Оттам допълват, че секторът на търговията на дребно в България няма интерес храната да бъде скъпа и недостъпна. Секторът разбира обществената чувствителност по темата за цените и участва конструктивно в разговорите с институциите. В условията на силна пазарна конкуренция всяка компания води самостоятелна политика и взима самостоятелни решения за своите кампании, цени и пазарни действия.

От СМТ добавят, че както са заявявали многократно, цената в магазина е последната спирка по дългия път на храната - от производителя, през преработката, транспорта, енергията и логистиката, доставчици и до крайния потребител.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Административният натиск върху крайната цена не премахва истинските причини за поскъпването. Устойчивите решения са свързани с по-ефективна верига на доставки, ограничаване на сивия сектор, равнопоставена конкуренция и по-добра среда за българското производство,“ посочват още от СМТ.

Още: Мерките за цените на храните: Радев повтори 6 пъти "както е в Германия", за да убеди търговците (ВИДЕО)

От Сдружението заявяват, че са активен участник в разговорите за дългосрочни мерки и реформи в сектор "Земеделие“ и в редица свои становища настояват за спазване на принципите на лоялната конкуренция.

Конкретните препоръки на СМТ към изпълнителната власт за необходимите краткосрочни и дългосрочни мерки в сектор "Земеделие“ и хранителната верига ще бъдат представени официално през следващата седмица.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Хранителни стоки Храни търговски вериги цени на храните СМТ
Пламен Иванов
Пламен Иванов Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес