Уволненият директор на БАБХ със скандални разкрития за контрола на храните по границата

21 май 2026, 14:58 часа 2097 прочитания 0 коментара
В лабораторията на ГКПП "Капитан Андреево" се извършва манипулация на лабораторните анализи и така в България, а и на територията на ЕС, влизат храни с пестициди. Това разкри уволненият директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Ангел Мавровски в интервю пред БНР. Той беше отстранен със заповед на премиера Румен Радев, а днес на негово място в БАБХ бе назначена Светла Янчева.

Д-р Мавровски сподели, че заповедта му е връчена на бланка на Министерския съвет без подпис и печат в сряда след 19:00 часа и не е посочен мотив за освобождаването. 

"Интересен е моментът на освобождаването. Вчера бях на среща в МВР с министъра на земеделието Абровски и представих разкритията за ГКПП "Капитан Андреево". Три месеца ни отне за разкриване на схемата и хубаво е, че нашите действия се потвърдиха и след установяването там на ГДБОП. Установихме, че могат бъдат манипулирани резултатите от лабораторните анализи", обясни той.

Бившият шеф на БАБХ смята, че това е "страшен факт". "Компютрите на границата имат отдалечен достъп и всеки може на влезе. Важното е, че самата лаборатория и анализи могат ръчно да бъдат манипулирани и да се даде отрицателен резултат, а в ЕС да влизат храни със завишени стойности на пестициди, каквито хващаме напоследък. Уведомихме и ЕК, поискахме също специалисти на ротационен принцип. При разговора с ЕК ни казаха, че могат да осигурят 30 души. Тази дейност бе стопирана от Абровски", разкри д-р Мавровски.

Той е категоричен: "Имаме лаборатория, за която лично аз не гарантирам, че резултатът е реален и истина, и излиза, че и държавата не може да гарантира, че там няма да има манипулация".

Д-р Мавровски потвърди, че е пуснат сигнал до главния прокурор по тема, за която е имало затъмнение от Министерство на земеделието и храните (МЗХ), а именно за 922 000 евро, дадени за дезинфекция на помещения и сгради, в които е имало животни, заболели от шарка.

"След проверка на ЕК и наша там не е правена дезинфекция или е с недостатъчно качество, което е причина за разпространение на болестта в Пловдив", каза още д-р Ангел Мавровски.

Виолета Иванова Редактор
