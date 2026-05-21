Часове след триумфа за Купата: ЦСКА договори първо ново попълнение, „червените“ взимат ас на Лудогорец!

21 май 2026, 14:14 часа 226 прочитания 0 коментара

ЦСКА уреди първото си новото попълнение за следващия сезон. Както е известно, снощи „червените“ спечелиха Купата на България, след като победиха Локомотив Пловдив на дузпи, а това им гарантира участие в Лига Европа през новия сезон. Часове след триумфа „армейците“ са се договорили с един от основните футболисти на Лудогорец. Става въпрос за централния защитник на „орлите“ Диниш Алмейда. Това съобщиха колегите от „Тема спорт“.

Диниш Алмейда вече е подписал договор с ЦСКА

Алмейда има договор с Лудогорец до края на настоящата кампания. Той обаче няма да го поднови, а от ЦСКА са се възползвали от ситуацията. Според информациите „червените“ вече са подписали предварителен контракт с централния бранител. Той ще влезе в сила веднага, след като споразумението му с разградчани изтече. Това означава, че бранителят ще е на линия за лятната подготовка на „армейците“. Договорът на Диниш Алмейда с ЦСКА е за срок от 2+1 години.

Диниш Алмейда Лудогорец

Централният защитник е отлично попълнение за ЦСКА

Диниш Алмейда има сериозен опит по българските терени. Бранителят пристигна у нас в началото на септември 2019-та, когато подписа с Локомотив Пловдив, където остана до лятото на 2021-ва. След това той бе част от белгийския Роял Антверп. Защитникът се завърна в България в началото на 2023-та с екипа на Лудогорец. Той изигра 104 мача за „орлите“ във всички турнири, в които се отчете с 10 гола и четири асистенции. С разградчани 30-годишният бранител спечели две титли в Първа лига, една Купа и две Суперкупи на страната.

Бойко Димитров
