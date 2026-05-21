Крачка назад по правилника: Хората на Радев с важно решение за законопроектите на опозицията

Председателят на временната комисия за правилника и депутат от "Прогресивна България" Димитър Здравков оттегли текст от новите правила за работа на парламента, заради притесненията и недоволството на опозицията, че законопроектите им никога няма да бъдат гледани. Стигна се и до прекъсване на заседанието. Първоначалното предложение касае разглеждането на законопроекти, уреждащи една и съща материя. Идеята беше такива предложения да бъдат обсъждани едновременно.

В случай обаче, че има решение на две трети от депутатите в комисията, това няма да се случва. Освен това с такова мнозинство в комисията разполагат само управляващото мнозинство от "Прогресивна България".

Управляващите възприеха и предложение на Стою Стоев от "Продължаваме промяната" след разглеждане на сходните законопроекти да се изготви общ доклад за всичките обсъждани законопроекти.

За какво още угодиха на опозицията?

Малко по-рано депутатите от мнозинството на "Прогресивна България" угодиха на опозицията в 52-ото Народно събрание и по друг въпрос от правилника. Той касае сроковете за разглеждане на постъпилите законопроекти от постоянните комисии и от пленарна зала. Това се случи по време на заседанието на временната комисия за правилника. Първоначалният и досега действащ текст предвиждаше разглеждането на законопроектите да се случва не по-рано от 72 часа от получаването им от членовете на съответната комисия, освен ако комисията реши друго.

От "Прогреснивна България" обаче предлагаха този срок да бъде намален на 24 часа, докато от опозицията възразиха срещу това драстично намаление.

В крайна сметка в дух на контруктивизъм беше гласувано срокът да бъде намален на 48 часа.

72-часовият срок обаче беше намален драстично за разглеждането на законопроектите от пленарна зала, въпреки призивите на опозицията да се направи същия компромис като за комисиите. В този случай управляващите не се вслушаха в гласа на опозицията и срокът беше намален на 24 часа. ОЩЕ: Дух на конструктивизъм? Депутатите на Радев угодиха на опозицията по въпрос от правилника