Завърши ремонтът на път през Кресненското дефиле

Завърши ремонтът на настилката в участъка от път I-1 от разклона за Стара Кресна до гр. Кресна, през Кресненското дефиле, както и в населеното място.

Ремонтните дейности започнаха на 19 май и бяха необходими, за да се подобри състоянието на настилката и да се повиши безопасността на пътуването преди началото на активния летен сезон, когато трафикът в отсечката се увеличава значително.

През последните 23 години по трасето е извършвано само изкърпване на единични дупки и деформации на настилката. Първокласният път през Кресненското дефиле е без алтернативен обход

и това затруднява както извършването на ремонти, така и трафика, но с изпълнените дейности се подобрява експлоатационното състояние на отсечката. Средноденонощната интензивност на движение в участъка е около 15 000 автомобила.

Агенция “Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на останалите пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.

