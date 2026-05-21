Съдът глоби Петьо Еврото с 2556 евро за скандала "Осемте джуджета" и отмени заповедта за ареста му

Софийският градски съд призна Петьо Петров - Еврото за виновен по делото за документна измама, свързано със скандала "Осемте джуджета" и изчезналите ценности на бизнесмена Илия Златанов, но вместо поисканите от прокуратурата 14 години затвор му наложи единствено глоба от 2556 евро. С решението си съдът едновременно отмени мярката за неотклонение "задържане под стража" на бившия следовател, който вече няколко години е в неизвестност, както и Европейската заповед за арест, по която той беше издирван. Отпадна и забраната Петров да напуска страната.

Според магистратите Петьо Петров умишлено е подбудил Илия Златанов и бизнесмена Димитър Ламбовски да използват неистински документи в схемата около изчезналото злато и парите, станала публично известна след разследването "Осемте джуджета" на "Антикорупционния фонд". Съдът приема още, че именно Петров е създал въпросните документи, но е преценил, че деянието е маловажно и не налага по-тежка наказателна отговорност.

Присъдата подлежи на обжалване пред по-горна инстанция.

Вместо 14 години затвор - глоба

По-рано през деня прокуратурата настоя Петров да получи 14 години лишаване от свобода при строг режим и забрана да упражнява адвокатска професия за срок от 17 години. Според държавното обвинение в периода между октомври 2019 г. и март 2020 г. той е придобил чрез документи с невярно съдържание имущество за над 1,3 млн. лева.

Става дума за 147 златни монети на стойност над 106 хил. лева, еднокилограмово златно кюлче за близо 110 хил. лева и 550 хил. евро в брой, свързвани със семейството на Илия Златанов.

Прокуратурата твърдеше още, че Петров е използвал влиянието си в съдебната система и се е възползвал от ангажимента си да "помогне" на Златанов, като вместо това е придобил контрол върху ценностите чрез поредица от документи с невярно съдържание.

Според държавното обвинение част от останалите участници в казуса - сред тях адвокати, бившата съпруга на Петров Любена Павлова и бизнесменът Димитър Ламбовски - не са осъзнавали, че участват в престъпление.

Защитата

Тази теза беше оспорена от адвокат Минчо Спасов, който представлява дъщерята на Илия Златанов - Пролетина Златанова. Той заяви пред съда, че по случая са действали организирани мрежи с участие на магистрати, прокурори и адвокати, а Любена Павлова е била напълно наясно какво се случва. Според него самата тя е разказала в съдебната зала как е брояла и разпределяла парите на Златанов, включително с кухненска везна.

От своя страна защитата на Петьо Петров настоя, че обвиненията не са доказани. Служебният му адвокат заяви, че липсват достатъчно данни за пряк умисъл, както и доказателства къде се намират изчезналите пари и ценности и дали изобщо са попаднали у Петров.