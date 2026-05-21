След еврото: Чуждите инвестиции се увеличават значително

Преките чуждестранни инвестиции у нас възлизат на 1,901 млрд. евро за първите три месеца на 2026 година, след въвеждането на еврото. Положителният нетен поток на преките инвестиции е по-голям с 1,49 млрд. евро спрямо същия период на миналата година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, към края на март 2025 година нетният поток на преките чуждестранни вложения в страната е бил положителен в размер на 411,4 млн. евро.

През месец март тази година нетният поток на преките инвестиции е положителен в размер на 631,5 млн. евро при отрицателен поток от 20,3 млн. евро през същия месец на 2025 година.

Най-големите инвестиции по страни

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари - март 2026 г. са от Люксембург (137,7 млн. евро), Швейцария (129 млн. евро) и Нидерландия (87,8 млн. евро)

Най-големите нетни отрицателни потоци са към Малта (31,2 млн. евро) и Полша (10,9 млн. евро).

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 1,2 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 2,9 млн. евро за януари - март 2025 г., според данните на БНБ.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 259,9 млн. евро за януари - март 2026 г. Той е по-голям с 342,6 млн. евро от този за януари - март 2025 г., който е отрицателен в размер на 82,7 млн. евро.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 765,8 млн. евро, при положителна стойност от 370,7 млн. евро за януари - март 2025 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 876,2 млн. евро, при положителна стойност от 123,4 млн. евро за януари - март 2025 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - март 2026 г. е отрицателен и възлиза на 14 млн. евро (0.01 процента от БВП), при отрицателна стойност от 20 млн. евро (0,02 процента от БВП) за същия период на предходната година. През март 2026 г. нетният поток е отрицателен и възлиза на 109,6 млн. евро, при отрицателна стойност от 77,4 млн. евро за март 2025 година.