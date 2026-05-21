Грандиозен скандал за най-скъпия мач в света: "светците" хванати в грях, Хъл Сити иска служебна промоция

Изненадващо или не, най-скъпият мач в света е този за последното място за промоция във Висшата лига. Второто ниво на английския футбол (Чемпиъншип) дава право на директна промоция само на първите два отбора. След тях отборите от трето до шесто място влизат в полуфинален и финален плейоф, за да определят кой ще е третият тим, който печели промоция. Именно финалът е най-скъпият мач в света, като победителят в него печели и умопомрачителните 200 милиона паунда, заедно с промоцията за елита. Тази година Саутхямптън трябваше да е единият отбор. Но след грандиозния скандал, който се разигра около "светците", нищо не е сигурно.

Саутхямптън беше изхвърлен от финала

Отборите, които спечелиха директна промоция този сезон са Ковънтри Сити и Ипсуич. Трети беше Милуол, четвърти завърши Саутхямптън, пети беше Мидълзбро, а шести - Хъл Сити. На 1/2-финалите Хъл победи Милуол с общ резултат 2:0, а Саутхямптън надви Мидълзбро с 2:1. Но Малко след това стана ясно, че анализаторът на "светците" Уилиам Слот е шпионирал съперника, като е наблюдавал негова тренировка само 48 часа преди първата среща. След като от Саутхямптън потвърдиха информацията, отборът беше официално изключен от финала на плейофите, а Мидълзбро зае неговото място.

След неуспешно обжалване от страна на "светците", решението остана окончателно и те ще играят в Чемпиъншип и през следващия сезон. Но проблемите на Саутхямптън се свършват до тук. Футболистите са силно разгневени и според източници от Острова има вероятност да съдят клуба.

Хъл Сити иска директна промоция

Изглежда единственият доволен клуб от така стеклите се обстоятелства е Мидълзбро. Хъл Сити, който е безспорен финалист и само чака да разбере името на съперника си, също предяви претенцции. "Тигрите" са се консултирали с адвокати и са разбрали, че имат правна възможност за директно класиране във Висшата лига, без да играят финал срещу който и да е съперник. Ръководството на клуба е недоволно, че цяла седмица се е готвило за сблъсък със Саутхямптън, а сега за два дни трябва да промени стратегията си заради смяната на съперника.

