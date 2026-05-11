София е в Топ 5 на столиците в ЕС, където наемите надвишават минималната заплата

Сметките за жилище и комунални услуги са най-голямата категория разходи за европейските домакинства. Според последните данни на Евростат, 23,6% от разходите на домакинствата в ЕС отиват за жилище, вода, електричество, газ и други горива. Наемите представляват особено голям дял в големите градове, като София се нарежда в Топ 5 на столиците със скъпи наеми в съотношение с минималната заплата.

Наемът безспорно е значителна тежест за хората на минимална заплата, надвишавайки месечните им доходи в много европейски столици.

И така, в кои столици наемът надвишава нивата на брутната минимална работна заплата и каква част от минималната работна заплата отива за наем в европейските столици, показват данни на Euronews.

Според анализ на Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), базиран на данни от ЕС, средната цена за наем на двустаен апартамент в столиците в повечето страни от ЕС надвишава брутната минимална работна заплата.

София в Топ 5 по съотнесени скъпи наеми

Само в 5 държави от ЕС с минимална работна заплата месечният наем е под минималната работна заплата. Тъй като обаче данните както на Евростат, така и на ETUC се основават на брутните минимални заплати, действителната тежест върху работниците вероятно е дори по-висока, когато се вземат предвид нетните заплати.

Най-много страдат хората с минимална работна заплата в чешката столица. В Прага средният наем е 1710 евро, докато минималната работна заплата в страната е 924 евро. Това означава, че е необходима сума, еквивалентна на 185% от минималната работна заплата, за да си позволите апартамент с две спални.

Лисабон е на второ място със 168%. В Португалия месечната еквивалентна брутна минимална работна заплата (изплащана в продължение на 14 месеца годишно) е 1073 евро, докато средният наем в столицата е 1710 евро.

Делът на брутната минимална работна заплата, изискван за наем, също надвишава 150% в Будапеща (159%), Братислава (158%), София (154%), Атина (153%) и Рига (151%). Това означава, че лицата с минимална работна заплата ще трябва да харчат цялата си заплата за наем и все пак ще се нуждаят от повече от половин допълнителна заплата, за да я покрият. Според данните София е петата най-скъпа столица по този критерий.

Този дял също надвишава 100%, което означава, че дори брутната минимална работна заплата не е достатъчна за покриване на наема, във Валета (143%), Париж (138%), Талин (131%), Мадрид (125%), Букурещ (122%), Варшава (117%), Дъблин (113%), Любляна (105%) и Вилнюс (105%).

Например, в Париж средният наем за апартамент с две спални е 2523 евро, докато минималната работна заплата във Франция е 1823 евро. В София средният наем е 954 евро, а минималната заплата - 620 евро.

На обратния полюс са Брюксел и Берлин, които са най-добрите столици за работещите с минимална работна заплата.

Брюксел се очертава като най-изгодната столица на ЕС за работещите с минимална работна заплата, за да си позволят наем. Брутните минимални заплати покриват 70% от разходите за наем там. В Брюксел средният наем за апартамент с две спални е 1476 евро, докато минималната работна заплата е 2112 евро.

Берлин е вторият най-добър град със 76% съотношение. Делът на брутната минимална работна заплата, изисквана за наем, е 85% в Никозия, 87% в Люксембург и 96% в Хага.

"Високите разходи за жилища и ниските заплати тласкат хората към бедност, а икономиката към рецесия", смята генералният секретар на ETUC Естер Линч.

"Разминаването между наема и заплащането е напълно неустойчиво. Когато добавим нарастващите разходи за енергия и храна, работещите хора са принудени да вземат заеми за стоки от първа необходимост и на практика нямат разполагаем доход - което прави спестяването за подмяна на основни домакински уреди или посещение при зъболекар например невъзможно", добави тя.

Наемите са по-достъпни на национално, отколкото на столично ниво

В сравнение със столиците, средните стойности за отделните страни показват по-добра картина. В много страни брутната минимална работна заплата е достатъчна, за да си позволиш наем. Въпреки това, наемът все още заема значително по-висок дял от средните 23,6% от разходите на домакинствата за жилище и комунални услуги в ЕС.

Сред подгрупа от 16 държави от ЕС, анализирани в това сравнение на ETUC, делът на брутната минимална работна заплата, необходима за покриване на наема, варира от 33% в Полша до 61% в Малта.

В Полша брутната минимална работна заплата е 1139 евро, а средният наем е 376 евро. Франция също се представя по-добре - 1823 евро спрямо 695 евро. Гърция също може да бъде добър вариант за работници с минимална работна заплата извън Атина - 1027 евро спрямо 408 евро.

В Испания минималната работна заплата е 1381 евро, докато средният наем е 660 евро. В България при минимална заплата от 620 евро средният наем е 277 евро или 44,7%.