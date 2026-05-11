Съдебната реформа на ПБ: Ограничават ВСС, чистят върховете и без втори шанс за бившите големи

11 май 2026, 16:10 часа 1011 прочитания 0 коментара
Снимка: Народно събрание
Хората на Румен Радев в 52-ото Народно събрание искат да вържат ръцете на настоящия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) и да ограничат бившите големи в съдебната система и техните заместници да участват в нов ВСС. Това става ясно от една от първите законодателни инициативи на екти на парламентарната група на "Прогресивна България" са промените в Закона за съдебната власт.

Законопроектът е внесен днес в деловодството на парламента и отразява техните първи стъпки за съдебна реформа. Вносителите посочват, че законопроектът цели да преодолее продължаващата институционална криза в органите на съдебно управление и контрол и да се въведат и гаранции срещу възпроизвеждане на концентрирано влияние в съдебната власт. ОЩЕ: Новият правосъден министър обяви мерки за съдебна реформа - започва от сегашния ВСС

Снимка: БГНЕС

Първи стъпки

Законопроектът предвижда изборен член на Висшия съдебен съвет да не може да бъде лице, което в последните 7 години е било председател на ВКС, ВАС или главен прокурор или техен заместник, или е било определено да изпълнява такива функции за повече от 6 месеца. В това число влизат хора като Борислав Сарафов, Иван Гешев и други.

Междувременно до до встъпването на новоизбраните членове, Пленумът на ВСС, респективно съдийската и прокурорската колегия отлагат приемането на решения и актове, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система или касаят нейната независимост повече от 1 година след изтичане на мандата на избраните членове. Изключение ще има при обоснована необходимост, когато е се застрашава нормалното функицониране на съответен орган или съдебна власт.

Нов и. ф. главен прокурор и шеф на ВАС

Освен това изглежда след приемане на законопроекта ще бъдат сменени и временно изпълняващият длъжността главен прокурор и шефът на ВАС.

Текстовете предвижда в едномесечен срок от влизането му в сила- Племунът на ВСС да определи временно изпълняващ функциите председател на ВАС и главен прокурор.

Нови правомощия на правосъдния министър

Законопроектът предвижда и нови правомощия на правосъдния министър. Той ще може да оспорва всички решения и актове на Пленума и колегиите на ВСС в 14 дневен срок от съобщаването им. А жалбата му ще спира изпълнението им.

В сега действащото законодателство министърът на правосъдието може да дава становища по предложенията до съдийската и до прокурорската колегия и да участва в заседанията. ОЩЕ: Кабинетът "Радев" е факт, само "Прогресивна България" го подкрепи (ВИДЕО)

Поглед към новия състав на ВСС

В законопроекта е разгледан и въпросът за новия състав на ВСС, като се предвижда Народното събрани еда приеме приема правила, по които се установява наличието на професионални и нравствени качества съобразно принципите на Кодекса за етично поведение на българските съдии, респективно Кодекса за етично поведение на българските прокуррои и следователи. 

Предвижда се в едномесечен срок от влизане в сила на настоящия закон ВСС  да организира произвеждан ена избори за изборни членове на ВСС от квотата съдии, прокурори и следователи с хартиени бюлетини, като минималният брой на избирателните секции слледва да съвпада с броя на местоположението на окръжните съдилища.

Законопроектът предотвратява и повтарянето на случаи като Сарафов, като с него се предлага при предсрочно прекратяване или при изтичане на мандата на "тримата големи" в съдебната власт, Пленумът на ВСС да определя временно изпълняващ при спазване на условието едно и също лице да няма право да изпълнява тези функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания  изпълнението на функциите. Също така на Пленума се дават правомощия да прекрати временно изпълнение на съответните функции и преди изтичане на 6 месеца.

Припомняме, че Сарафов заемаше поста повече от 6 месеца и повече от веднъж в нарушение на закона. ОЩЕ: Борислав Сарафов подаде оставка!

ВСС Закон за съдебната власт главен прокурор съдебна реформа Инспекторат към ВСС Прогресивна България 52 Народно събрание
Деница Китанова Редактор
