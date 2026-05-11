"Пирове по време на чума": "Прогресивна България" предлага "справедлива цена" за храните

"Прогресивна България" внесе в Народното събрание първия пакет от законопроекти, насочени срещу високите цени на хранителните продукти и спекулативните практики в търговията. Предложенията предвиждат промени в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите, като целта е да бъдат ограничени нелоялните практики по веригата от производител до краен клиент.

На брифинг в парламента депутатът от ПБ Явор Гечев заяви, че част от ръста на цените е обоснован - заради войните, поскъпването на горивата и проблемите с логистичните канали, но според него има и сериозен елемент на спекула.

"Редица от цените, които наблюдаваме в магазините, не могат да бъдат оправдани", посочи той и подчерта, че с новите текстове се цели ограничаване на риска от нелоялни търговски практики и прекомерни надценки. Какво предвиждат промените четете в материала: До 100 000 евро глоба и нова бухалка: ПБ внесе законови изменения и забрани покачването на цените

Сред основните промени в Закона за защита на конкуренцията е разширяването на т.нар. "черен списък" с нелоялни практики - от 13 на 33. Въвежда се и механизъм за доказване на "прекомерно висока цена".

По думите на Гечев ще бъде създаден и регистър за проследимост на търговията на едро, който ще проследява движението на стоките по цялата верига на доставка.

"Това е най-мощният инструмент за изсветляване на сектора", заяви депутатът. Той увери, че системата няма да натоварва допълнително търговците, а ще даде възможност на регулаторите да проследяват как се формира цената на пазара и да реагират при съмнения за злоупотреби.

Според ПБ с въвеждането на механизма ще бъде ограничено и навлизането на некачествени стоки на българския пазар. Още: Шефът на НСИ: Доходите растат по-бързо от цените

Друг акцент в законопроектите е т.нар. "съвместно монополно положение", заимствано от германското законодателство. То ще позволи да се следи дали няколко компании, без да са формално свързани, не упражняват общо влияние върху пазара и цените.

Промени се предлагат и в Закона за защита на потребителите. Депутатът Константин Проданов обясни, че причините за инфлацията могат да бъдат разделени на три групи - външни шокове, макроикономически процеси около въвеждането на еврото и спекула.

По думите му ПБ предлага удължаване действието на Закона за въвеждане на еврото и запазване за още една година на задължението големите търговски вериги с оборот над 10 милиона евро ежедневно да подават информация за цените на артикулите.

Предвижда се също търговците да продължат да обосновават повишенията на цените, а санкциите, налагани от Комисията за защита на потребителите, да бъдат увеличени двойно. Още: Не съм казал намаляване на цените, а овладяване на тренда на растеж

Една от ключовите идеи в пакета е въвеждането на понятието "справедлива цена". Тя ще се изчислява по методика на Министерството на икономиката и ще показва каква би трябвало да бъде стойността на даден продукт при нормално функциониращ пазар без изкривявания.

"Край на пировете по време на чума"

Проданов уточни, че това няма да бъде таван на цените или на надценките, а индикатор за това дали има съмнения за спекула. Данните ще бъдат публикувани ежедневно в специализиран сайт.

"Не искаме да извиваме ръцете на търговските вериги, а те да не извиват ръцете на производителите и потребителите", заяви депутатът.

От "Прогресивна България" определиха мерките като изцяло пазарни и изразиха очакване те да доведат до ограничаване на инфлационния натиск при основните хранителни продукти.

"Борба със спекулата и край на пировете по време на чума", коментира Проданов.

От партията посочиха още, че обмислят и средносрочни и дългосрочни мерки, свързани с по-голяма прозрачност по цялата верига на доставки - от производителя до търговеца.