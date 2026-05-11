Археолози откриха гробница на неизвестна цивилизация, пълна догоре със злато

В Панама археолози откриха уникална златна гробница, принадлежаща на мистериозно общество, изчезнало преди повече от хиляда години. Министерството на културата на Панама обяви това на официалната си страница във Facebook.

Мистериозна гробница в Панама

Както се съобщава, в гробницата са открити човешки останки, заобиколени от невероятен брой златни артефакти. Изследователите подчертават, че не са останали писмени сведения за този народ, така че историята му трябва да бъде сглобена буквално парче по парче. Откритата от археолозите гробница е пълна със златни орнаменти, подредени с удивителна прецизност. Експертите са на мнение, че предметите не са били разпръснати произволно, а по-скоро са били поставени умишлено и почти церемониално.

„Златни плочи и висулки обграждаха човешките останки“, се казва в доклада.

Изследователите отбелязват, че всеки детайл, от поставянето на бижута на главата и гърдите до символиката върху метала, показва високия статус на погребания човек и сложното ритуално поведение.

Те вярват, че хората, създали тази гробница, са принадлежали към културата Гран Кокле. Те са обитавали територията на днешна Панама, но не са оставили след себе си имена или записани думи. Златните предмети не са били валута – „вероятно са били носени като бижута“ и са били давани само на онези, които са заемали високи културни позиции.

Експертите сега се опитват да разшифроват символиката на откритите предмети, някои от които наподобяват животни, а други са абстрактни.

Споре учените народът Гран Кокле е притежател на огромно количество съкровища. Учените смятат, че тази древна култура е съществувала от 200 г. пр.н.е. до 1550 г. сл.н.е. Хората от Гран Кокле са били изключително изтънчени и умели в боравенето с голямо разнообразие от материали.

Археолозите ще продължат разкопките си в Панама, тъй като тези земи може да съдържат други гробници със съкровища. За съжаление, картите на съкровища, като тези в приключенските филми, са рядкост в света и търсачите са принудени да гадаят.

Златните артефакти от Гран Кокле са били с толкова високо качество, че са били ценен търговски артикул – учените дори са ги откривали в Чичен Ица, културния център на народа на маите.

