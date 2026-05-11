Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Радев вече не е "мистър кеш": ДПС на Пеевски хареса мерките на управляващите за цените

11 май 2026, 16:16 часа 621 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Радев вече не е "мистър кеш": ДПС на Пеевски хареса мерките на управляващите за цените

Като първа стъпка в правилната посока депутатът от ПГ на "Движение за права и свободи" (ДПС) Атидже Алиева-Вели определи мерките за овладяване на високите цени, предложени от ПГ на "Прогресивна България", предаде БГНЕС. 

Алиева-Вели отбеляза, че последните 2 години ДПС алармира за необходимостта от такива законодателни мерки, като изтъкна законодателните инициативи от тяхна страна. "Ще се запознаем в детайли.

Още: "Пирове по време на чума": "Прогресивна България" предлага "справедлива цена" за храните

Работим и по наши предложения, защото разширяването на нелоялните търговски практики, както и по-голямата прозрачност при ценообразуването са важни, но трябва да отчетем огромния дисбаланс по веригата на доставки не само на храни, а на всички стоки,

защото сме свидетели на парадокс – земеделските производители получават най-ниската печалба и разпределението от добавената стойност, като същевременно за това цените за потребителите стават все по-непосилни", добави тя.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: До 100 000 евро глоба и нова бухалка: ПБ внесе законови изменения и забрани покачването на цените

Депутатът от ДПС подчерта, че пакетът от мерки трябва да бъде в посока подкрепа за българския земеделски производител, намаляване на спекулативното увеличение на цените и социални мерки в комбинация.

По-рано днес от ПГ на "Прогресивна България" съобщиха, че внасят в деловодството на Народното събрание два законопроекта, които предвиждат промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията.

Още: Радев и хората на Пеевски на едно мнение за спекулата и с критика към кабинета "Желязков"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
спекула цени на храните високи цени Прогресивна България
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес