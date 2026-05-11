Да помогнем на малкия Марти да има две равни крачета

Марти е само на две годинки и е роден с тежка диагноза (фемурален дефицит и фибуларна хемимелия). Диагноза, която без спешни и скъпоструващи операции в чужбина ще доведе до разлика от 11 сантиметра в дължината на крачетата му. Това означава болка, изкривяване на тялото и живот, изпълнен с ограничения.

В подкрепа на Марти и за събирането на необходимите средства, Георги Вутов и екипът на YouTube канала "#иКвоОтТва" стартираха специална инициатива. Те организират благотворителна томбола с уникална за българския ефир награда – неговата чаша, спечелена в игра срещу банкера от "Сделка или не", лично разписана с автограф от водещия Ненчо Балабанов. Всеки, който коментира долното видео в YouTube, ще участва в томбола за специалната награда. Победителят ще бъде изтеглен на 1 юни – Международния ден на детето.

Научете повече за благотворителната инициатива в долното видео:

Призив от майката на Марти

Мили хора, пиша ви като майка… майка, която се страхува за бъдещето на детето си. Мартин е на 2 годинки. Моето дълго чакано дете. Моето чудо. Причината да се усмихвам всяка сутрин.Той се роди с разлика в двете крачета. В началото ни казваха да изчакаме, че ще се навакса с времето. Но вместо това разликата започна да расте. Днес, едва на 2 години, тя вече е 4 см.

Търсихме отговори, надежда, решение. И го намерихме… но и чухме тежката истина.Мартин е диагностициран с фемурален дефицит и фибуларна хемимелия – състояние, при което едното краче изостава все повече с растежа.

За да ходи, той носи тежка обувка с платформа. Тя го спира да тича, да играе, да бъде дете. Когато я свалим, малкото му телце се изкривява, а той се опитва да компенсира, стъпвайки на пръсти.Сърцето ми се къса всеки път, когато го гледам.

По прогнози на световно признатия специалист д-р Дрор Пейли, ако не се предприеме лечение, разликата ще достигне над 11 см. Представете си какво означава това за едно дете. Болка. Операции. Ограничен живот.

Има шанс това да бъде предотвратено. Чрез серия от операции за удължаване и дълга рехабилитация. Но цената е непосилна за нас – 120 000 евро. За вас това може да е просто сума. За мен това е бъдещето на детето ми. Това е шансът му да ходи, да тича, да играе… да бъде като всички останали деца.

Моля ви, помогнете ни. Всяко дарение, всяко споделяне е крачка към това Мартин да има щастливо детство на две равни крачета. От сърце благодаря на всеки, който ще се включат и ще подкрепят нашата кауза!!!

Дарителска сметка (ОББ):

IBAN: BG82UBBS80021476651510

BIC: UBBSBGSF

Титуляр: Мартин Василев

Revolut @denitsad5n