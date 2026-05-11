Имали ли са неандерталците религия?

Религията, вярата в духове и отвъдни сили са в основата на почти всяка човешка култура. Най-ранните следи от подобни вярвания датират от палеолита. Това са били времена, когато нашите предци са живели редом с неандерталците. И все повече открития показват, че тези набити хора с гъсти вежди може би също са имали известна вяра.

Учените откриват множество доказателства, че неандерталците са вярвали в нещо по-висше.

Учените могат да спорят вечно каква религия са имали неандерталците. И основният проблем тук е следният: как можем да изучаваме вярата, ако не можем да надникнем в ума на същество, измряло преди десетки хиляди години? Нямаме преки доказателства като молитви и писания. Но, както съобщава IFL Science, археолозите откриват странни артефакти, чието значение не може да бъде отхвърлено категорично.

Религиозни ритуали на неандерталците

Например, в неандерталска пещера във Франция са открити сталагмитни кръгове на 176 000 години. В тези кръгове очевидно е имало огньове. Защо? Може би това е бил древен подземен храм или просто трапезария. Учените все още гадаят.

Друга важна улика е погребението. Мнозина вярват в задгробен живот именно защото погребват мъртвите си по специален начин. Неандерталците също са правили това. Най-известните погребения са открити в пещерата Шанидар в Ирак. Един скелет там дори е бил покрит с цветен прашец, което е довело до завладяващата теория за „цветни погребения“.

Неандерталците все пак са погребвали своите събратя в спяща поза, сякаш ги подготвяли за пробуждане.

Култът към неандерталската мечка

Най-щурата теория, която вълнува умовете от сто години, е „култът към мечката“.

В Швейцария, в пещерата Драхенлох, са открити купчини мечи кости, подредени сякаш са скривалище. Първоначално учените смятали, че неандерталците са почитали собственика на пещерата. По-късно се оказало, че костите са се натрупали в течение на годините.

След това в Полша бяха открити черепи на пещерни мечки, носещи следи от умишлени символични разрези. А в Испания, в пещерата Дес Кубиерта, неандерталците прекарали поколения в събиране на черепи на бизони и носорози.

И така, имали ли са неандерталците религия? Няма категоричен отговор. Но всички тези странни находки, като каменни кръгове, гробни места и колекции от черепи, показват, че тези хора не са били просто неми животни. Те са задавали въпроси, на които не са могли да отговорят. А опитът да се говори с непознатото е първата стъпка към религията.

