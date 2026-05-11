Лева вече мисли за бъдещето си: Остават ми 51 дни договор с Барса, но едно е сигурно – ще продължа да играя!

Договорът на нападателя на Барселона Роберт Левандовски изтича в края на сезона и той вероятно няма да бъде подновен, тъй като полският национал навършва скоро 38 години. Таранът остана резерва в дербито с Реал Мадрид (2:0), след което отборът празнува 29-ата си шампионска титла.
🚨 Robert Lewandowski on his future: “I don't know what I'm going to do yet”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2026
“There could be an option in a lower-level league. I’m almost 38, but I feel good physically, so I’m considering it”.
"I will listen to a few more offers and then make a decision".
„Има възможност да играя и в по-слабо първенство. Скоро ще навърша 38 години, но се чувствам добре физически и мисля какво ще правя“, каза Левандовски пред репортерите.
„Трябва да имам наум, че може би е и време да се насладя повече на живота. Ще имам и такава възможност и не я изключвам. Току-що разбрах, че ми остават 51 дни договор, така че имам още време да помисля. Ще изслушам още няколко оферти и след това ще реша. Оценявам сегашната ми ситуация и се радвам. Ще видим какво ще стане, но едно нещо е сигурно - ще продължа да играя“, каза още Роберт Левандовски.
