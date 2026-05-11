В Института за изкуствен интелект: Първо посещение на икономическия министър

11 май 2026, 16:02 часа 436 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Първото посещение на Александър Пулев като министър на икономиката, инвестициите и индустрията беше в Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет "Св. Климент Охридски“ в София Тех Парк. Там той обсъди с ръководството на Института въпроси, свързани със цифровата трансформация, внедряването на изкуствен интелект и ролята на иновациите за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика, съобщиха от пресцентъра на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

По време на срещата си с проф. Мартин Вечев, основател и научен директор на INSAIT и инж. Борислав Петров, изпълнителен директор на Института, министър Пулев подчерта, че Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще бъде основната входна точка по всички въпроси, свързани с дигитализацията и внедряването на изкуствен интелект във всички сфери на обществения живот.

"Възможност за развитие, а не заплаха"

Той наблегна, че усилията няма да се ограничават единствено до дигитализиране на административните процеси, а ще бъдат насочени и към създаване на силни стимули за бизнеса с цел повишаване на продуктивността и насърчаване на използването на изкуствения интелект като възможност за развитие, а не като заплаха.

Министърът посочи още, че стратегическата цел е българските компании да станат по-конкурентоспособни не само на вътрешния пазар, но и да се развиват като регионални и глобални лидери в своите сектори. В този контекст той отбеляза, че ще бъдат представяни и развивани множество инициативи и идеи, насочени към ускоряване на иновационния процес.

"Разглеждаме INSAIT като ключов стратегически партньор в реализирането на тази визия“, заяви министър Пулев, като подчерта значението на сътрудничеството между държавата, научните среди и бизнеса.

В рамките на визитата беше обсъдена и необходимостта от по-ефективна комуникация към предприемаческата общност в България, с цел по-добро разбиране на нивото на ангажираност и професионализъм в сферата на изкуствения интелект и иновациите, както и реалните възможности за развитие.

Министър Пулев подчерта и значението на взаимодействието с ключовите заинтересовани страни, като акцентира върху нуждата от засилване на международното присъствие на българските иновационни структури и представяне на техните постижения. Посещението затвърждава ангажимента на държавата към ускоряване на дигиталната трансформация и развитието на иновационната екосистема в България.

На срещата в INSAIT присъства и министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

 

Пламен Иванов
