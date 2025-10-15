Пауъл не изключи ново понижение на лихвите в САЩ

Председателят на Федералния резерв на САЩ (Фед) Джером Пауъл призна, че икономическата активност в страната е малко по-силна от очакваното, но предупреди за забавяне на пазара на труда и за нарастващи рискове за заетостта, намеквайки за възможно ново понижение на водещите американски лихви. Той направи тази прогноза в своя реч снощи пред Националната асоциация за бизнес икономика във Филаделфия.

Рисковете

"Докато нивото на безработица остана ниско през август, ръстът на заетостта се забави рязко, вероятно отчасти поради спад в растежа на работната сила заради по-слаба имиграция и участие в работната сила. На този по-малко динамичен и донякъде по-мек пазар на труда, рисковете за заетостта изглежда са се увеличили", посочи той.

Още: Федералният резерв на САЩ е разделен за лихвите

Пауъл отбеляза, че въпреки че най-новите данни за труда все още не са публикувани поради спирането на работата на правителството, "наличните доказателства сочат, че както съкращенията, така и наемането на персонал остават ниски". Според него подобни рискове са довели до това Федералният резерв да се насочи към "по-неутрална политическа позиция".

"Няма безрисков път за паричната и лихвена политика, докато се справяме с напрежението между нашите цели за трудовата заетост и инфлацията. Ще определим политиката си въз основа на развитието на икономическите перспективи и баланса на рисковете, вместо да следваме предварително определен път", каза още той.

Той предупреди, че забавяне на предприемането на действия рискува да засили въздействието на тарифите и потенциалните загуби на работни места, като скорошната липса на ключови данни добави несигурност към перспективи пред паричната и лихвена политика.

Още: Спирането на работата на правителството в САЩ ще удари по БВП

Пауъл подчерта трудността, пред която ще се изправи Федералният резерв при вземането на следващото решение по паричната политика на фона на липсата на данни, произтичаща от продължаващото спиране на работата на правителството.