Пореден български клуб с над 100-годишна история отказа да доиграе сезона

Пореден емблематичен български клуб преустанови участието си в една от родните дивизии. Става въпрос за Светкавица Търговище, който официално отказа да продължи сезона в първенството на Североизточната Трета лига. Тимът изигра срещите си от есенния дял на кампанията, но не успя да започне втората част от шампионата. Първите два мача на "мълниеносците" бяха отложени съгласно регламента, но след невъзможността да продължат, от клуба официално обявиха окончателното си решение да се откажат от участието си.

Светкавица Търговище също се отказа от участието си в Трета лига

При този развой на събитията до края на сезона всички съперници на Светкавица Търговище ще получават служебни победи с 3:0. Това съобщиха от Зоналния съвет на Българския футболен съюз - Варна, след като клубът обяви, че няма да доиграе сезона. Първият отбор, който ще запише служебен успех без игра ще бъде ФК Рилци. След отказа на "мълниеносците" единственият представител на града в Североизточната Трета лига остава тима на СФК Светкавица 2014 Търговище. Все още не е ясна конкретната причина за решението на клуба, основан през 1922 година, но по всяка вероятност става въпрос за финансови затруднения.

Още два отбора се отказаха от участието си този сезон

Случаят със Светкавица Търговище не е първият през настоящата кампания. Припомняме, че в края на миналия сезон първи от Витоша Бистрица преустановиха участието си в Югозападната Трета лига. Решението за отказа на "бистришките тигри" е от финансова гледна точка. Шефовете на клуба обявиха, че ще бъде необходим много сериозен ресурс за завръщането на отбора в професионалния футбол. Така единствено школата в Бистрица ще продължи да работи.

Няколко месеца по-късно друг емблематичен клуб също се отказа от участието си. Става въпрос за четирикратния шампион на България - ФК Ловеч, който също като Светкавица Търговище не започна втория дял на сезона в Северозападната Трета лига. "Люляците", които са още четирикратни носители на Купата на България, също имат сериозни финансови задължения, който към този етап не могат да погасят. Освен това разпадът на клуба станал малко неочаквано. Преди началото на пролетния дял отборът не се е събрал за зимна подготовка. Старши треньорът Евгени Систов също решил да се оттегли от поста си. Клубът има забрана от ФИФА за картотекиране на нови футболисти, което допълнително допринесе за преустановяване на участието.

