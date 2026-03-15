"Янев не става за ЦСКА. Гриша Ганчев му осигури Купа на България. Томанов не може да прави добри селекции"

Петър Величков излезе с любопитна публикация в своя Фейсбук профил след загубата на ЦСКА от Лудогорец в дербито от 26-ия кръг на Първа лига. Бившият член на Изпълкома на Българския футболен съюз и член на екипа на Димитър Бербатов, когато голмайстор №1 на България бе кандидат за президент на родната централа, критикува остро Христо Янев и Методи Томанов. Според Величков Янев не е треньор за ЦСКА, а Томанов не може да прави добри селекции.

"Гледах Лудогорец-ЦСКА. 3:0. Най-малкото с което се отърваха Армейците. Играта им не стигна дори за по-нормална загуба. Толкова с треньор водил само отбори пред “изпадане” и то с променлив успех. Да не се заблуждаваме , Янев не става за ЦСКА. Гриша Ганчев му осигури купа на България с ЦСКА от В група и после Пирин, Ботев Враца и до там.

ЦСКА на Томаш дори беше по-силен с по-слаби играчи и два трансферни прозореца провалени от Торба-Акъллията Методи Томанов, в които на Томаш не беше осигурен нито един от желаните от него играчи. Томаш от три мача с ЦСКА срещу Лудогорец завърши един наравно и загуби два с по 1:0. Янев в един само мач взе 3 гола", пише Величков.

"Явно след като търпението на собственика на ЦСКА не стигна за да остави Томаш да работи малко по-дългосрочно на треньорския пост в ЦСКА е нужен класен чужденец. От българските треньори , ако правилно си спомням само Петър Хубчев, Илиян Илиев и Александър Томаш са класирали отборите си между 2ро и 4то място в българския шампионат. Смешковци, като Стойчо Стоев и Станислав Генчев на чело на Лудогорец няма какво да броим. Там титлите са “ясни”.

Бат Гошо е неколкократен Шампион с Лудогорец , но е вече на възраст. Хубчев се бори със здравословни проблеми, Илиян Илиев ще напусне Черно Море само заради работа в чужбина, а Томаш ще трябва да изчака няколко години за да води отново ЦСКА. Така, че ако ЦСКА иска нещо повече от 4-5 място е нужен сериозен специалист, чужденец начело на отбора и добри селекции, които е ясно, че Томанов не може да направи по причини кристално ясни на всеки , който малко поне следи футбола в България", смята Петър Величков.

