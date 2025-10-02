Спирането на работата на правителството в САЩ ще удари по БВП

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви днес, че спирането на работата на правителството може да окаже влияние върху брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

"Това не е начинът да се води дискусия, чрез спиране на работата на правителството и намаляване на БВП. Можем да видим удар по БВП, удар по икономическия растеж и удар върху работещата Америка", каза Бесент в интервю за CNBC.

Министърът на финансите на САЩ заяви също така, че лидерът на малцинството в Сената на САЩ от Демократическата партия Чък Шумер е подкрепил законопроекта за разходите през пролетта, но сега е "променил мнението си" заради данните от политическите проучвания. Той също така обвини демократите в Конгреса, че настояват за повече разходи, въпреки потенциалното им отрицателно въздействие върху инфлацията.

Още: Няма пари: Правителството на САЩ спря работа

Директорът на Националния икономически съвет на Съединените щати Кевин Хасет също предупреди, че продължителното спиране на работата на федералното правителство ще навреди на икономиката, като призова демократите да гласуват за повторното му отваряне.

Хасет подчерта, че макар спиранията да дават предимство на малцинствената партия, визирайки демокрарите, "ако спирането е продължително, със сигурност ще има икономическо въздействие".

Икономическият растеж на САЩ бе преразгледан към повишение