На битка за изборите: "А" отбор повежда ГЕРБ в София

Председателят на парламента, кметът на София и областният управител са част от „А отбора“ в столицата

Председателят на ГЕРБ Бойко Борисов традиционно води в лидерския 25 МИР в София, научи „Трибюн". Втори след лидера е районният координатор на ГЕРБ–Люлин и бивш областен управител на София Стефан Арсов. Арсов има магистърска степен по „Право" от Софийския университет „Св. Климент Охридски". Той е дългогодишен юрист с опит както в частния сектор, така и в общинската администрация на Столичната община.

Кои ще са другите водачи?

В 24 МИР начело на листата застава един от най-рейтинговите политици на ГЕРБ – Делян Добрев. Веднага след него е дългогодишният кмет на София Йорданка Фандъкова, която се доказа като председател на външната комисия и в Народното събрание.

В 23 МИР водач е зам.-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев. Следваща в листата е председателят на Народното събрание в оставка Рая Назарян. На предни позиции в 23 МИР са още Тома Биков, Александър Иванов, Николай Алгафари и зам.-председателят на Младежи ГЕРБ Мартин Милев.

В 24 МИР столичани могат да подкрепят сегашните народни представители Христо Гаджев и Даниел Александров. В 25 МИР в листата попадат доц. д-р Лъчезар Иванов, председателят на парламентарната правна комисия Анна Александрова и зам.-председателят на Младежи ГЕРБ в София Йоана Рашкова.

