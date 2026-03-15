Двата клана на Иван Гешев и Борислав Сарафов: Говори съдия Цариградска

„Ситуацията в съдебната власт е тежка и единственото, което ни отдалечава от кризата е, че убийствата не са толкова много. Прегрупирането на двата клана на Иван Гешев и Борислав Сарафов – у на никой не може да разследва толкова сериозни съмнения за съпричастност за убийство на главния прокурор“. Това заяви съдия Владислав Цариградска пред БНР. Припомняме, че Сарафов изпълнява от доста дълго време поста на изпълняващ фунцкиите главен прокурор и бе наречен от няколко съдебни състава "Г-н Никой". Още: Прокурорите от ВСС бетонираха Борислав Сарафов, чувствали се притиснати

Кои са клановете на Гешев и Сарафов?

И даде пример за двата клана на Иван Гешев и Борислав Сарафов с разстрела на Алексей Петров, чиито извършител не е разкрит, както и за разстрелването на Нотариуса, сочен като едно от лицата на паралелните мрежи за подземно правосъдие. Изчезна безследно другият аферист Петьо Петров-Еврото. Прокурор Иво Илиев бе нападнат и извършен опит за неговото убийство по брутален начин с чукове – всичко това може бъде оценено като мафиотско послание, посочи съдия Цариградска. И даде пример още с отправените срещу нея и децата ѝ чрез заплахи.

Според съдия Цариградска само човек отвътре може да разкаже как функционират „семействата“ на Гешев и Сарафов.

Според нея тези кланове функционират спрямо групировките и преразпределянето на пазара. Има опит и вече е постигнат резултат за окрупняване на престъпната мрежа, която е важно обществото да знае как функционира, как успява да постигне по незаконен начин престъпните си цели, коментира тя.

„Основен ресурс на този механизъм е медийното заплашване на хора и тези, които са засягали магистрати показват, че от 2017 до 2019 г. над 100 съдии са ставали мишена на позорна жълто-кафява медийна кампания, които причиняват морална смърт на определени“, каза още съдия Цариградска.

