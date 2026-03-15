Правителството на Гюров:

Бивш човек на Доган повежда листа на Пеевски

15 март 2026, 13:18 часа 287 прочитания 0 коментара
Бившият председател на "Алианс за права и свободи" на Ахмед Доган Джевдет Чакъров е втори в листата на ДПС "Ново начало" на Делян Пеевски в Благоевград. Това става ясно от публикувания списък с кандидатите за народни представители на ДПС в избирателния район, предаде boulevardbulgaria.bg. Делян Пеевски е водач на листата, следван от Чакъров. На водещи позиции са поставени кметове от региона като Арбен Мименов (Сатовча), Феим Иса (Гърмен), Радослав Ревански (Белица).

Как се стигна до разрива?

Номинацията идва почти една година, след като Джевдет Чакъров се отказа от поста си на съпредседател на ДПС въпреки несъгласието на Ахмед Доган и на практика позволи на Делян Пеевски да поеме пълния контрол върху партията.

Чакъров напусна АПС и остана независим народен представител, след като се снима в кабинета на Пеевски в Партийния дом. Версиите за внезапния обрат в позицията на Чакъров бяха свързвани с предполагаемо разследване на Комисията за противодействие на корупцията срещу неговия син.

Джевдет Чакъров беше дългогодишен народен представител от ДПС в периода на управлението на партията от Ахмед Доган, беше и министър на околната среда и водите в кабинета "Станишев" между 2005-2009 г.

През февруари 2024 г. когато Мустафа Карадайъ се оттегли от председателството на партията, Ахмед Доган посочи Чакъров за съпредседател заедно с Делян Пеевски.

Антон Иванов
