Бивш човек на Доган повежда листа на Пеевски

Бившият председател на "Алианс за права и свободи" на Ахмед Доган Джевдет Чакъров е втори в листата на ДПС "Ново начало" на Делян Пеевски в Благоевград. Това става ясно от публикувания списък с кандидатите за народни представители на ДПС в избирателния район, предаде boulevardbulgaria.bg. Делян Пеевски е водач на листата, следван от Чакъров. На водещи позиции са поставени кметове от региона като Арбен Мименов (Сатовча), Феим Иса (Гърмен), Радослав Ревански (Белица).

Как се стигна до разрива?

Снимка: БГНЕС

Номинацията идва почти една година, след като Джевдет Чакъров се отказа от поста си на съпредседател на ДПС въпреки несъгласието на Ахмед Доган и на практика позволи на Делян Пеевски да поеме пълния контрол върху партията.

Чакъров напусна АПС и остана независим народен представител, след като се снима в кабинета на Пеевски в Партийния дом. Версиите за внезапния обрат в позицията на Чакъров бяха свързвани с предполагаемо разследване на Комисията за противодействие на корупцията срещу неговия син.

Джевдет Чакъров беше дългогодишен народен представител от ДПС в периода на управлението на партията от Ахмед Доган, беше и министър на околната среда и водите в кабинета "Станишев" между 2005-2009 г.

През февруари 2024 г. когато Мустафа Карадайъ се оттегли от председателството на партията, Ахмед Доган посочи Чакъров за съпредседател заедно с Делян Пеевски.

